Ο Νικόλας Παπαγιάννης αναλαμβάνει έναν καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του, καθώς πρόκειται να ενσαρκώσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη νέα μεγάλη δραματική παραγωγή της ΕΡΤ με τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη». Ο ηθοποιός, που ξεχώρισε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Η Παραλία» στον ρόλο του Γράντου, καλείται αυτή τη φορά να αποδώσει μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες της νεότερης Ελλάδας, τον Κρητικό πολιτικό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον 20ό αιώνα.Στο καστ συμμετέχουν επίσης καταξιωμένοι ηθοποιοί του θεάτρου και της τηλεόρασης: ο Γρηγόρης Βαλτινός ως Εμμανουήλ Μπενάκης, ο Γιάννης Κουκουράκης στον ρόλο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ως πρίγκιπας Γεώργιος, σύμφωνα με τη Realnews. Η σειρά φιλοδοξεί να ξεπεράσει την απλή ιστορική αναπαράσταση, φωτίζοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις και την πολυδιάστατη προσωπικότητα του Βενιζέλου, μέσα από μια αφήγηση γεμάτη ένταση, ιστορικό βάθος και συναίσθημα.«Ελευθέριος Βενιζέλος – Η ζωή ενός ηγέτη»: η νέα σειρά της ΕΡΤΗ μίνι σειρά 10 επεισοδίων αναβιώνει τη ζωή και την πορεία του σημαντικότερου Έλληνα πολιτικού του 20ού αιώνα, συνθέτοντας ένα επικό ιστορικό δράμα υψηλών προδιαγραφών. Δεν επικεντρώνεται μόνο στα κομβικά πολιτικά γεγονότα που σφράγισαν την εποχή του Βενιζέλου, αλλά αποκαλύπτει και τον άνθρωπο πίσω από τον ηγέτη: τα πάθη, τις προσωπικές μάχες, τους έρωτες και τις απώλειες που καθόρισαν τη διαδρομή του. Από τις επαναστατικές εξεγέρσεις της Κρήτης έως τα διπλωματικά τραπέζια της Ευρώπης και τις μεγάλες μεταμορφώσεις του αιώνα, η σειρά σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός οραματιστή πολιτικού, που υπήρξε ταυτόχρονα παθιασμένος, τρωτός και ανθρώπινος. Μια τηλεοπτική πρόταση με έντονο συναισθηματικό φορτίο και ιστορική αλήθεια.Πηγή: tvnea.com