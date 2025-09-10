2025-09-10 09:35:07
Φωτογραφία για Νέα σειρά της ΕΡΤ: Ζωντανεύει η ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου με πρωταγωνιστή τον...
Ο Νικόλας Παπαγιάννης αναλαμβάνει έναν καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του, καθώς πρόκειται να ενσαρκώσει τον Ελευθέριο Βενιζέλο στη νέα μεγάλη δραματική παραγωγή της ΕΡΤ με τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη». Ο ηθοποιός, που ξεχώρισε στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Η Παραλία» στον ρόλο του Γράντου, καλείται αυτή τη φορά να αποδώσει μια από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες της νεότερης Ελλάδας, τον Κρητικό πολιτικό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον 20ό αιώνα.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης καταξιωμένοι ηθοποιοί του θεάτρου και της τηλεόρασης: ο Γρηγόρης Βαλτινός ως Εμμανουήλ Μπενάκης, ο Γιάννης Κουκουράκης στον ρόλο του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ως πρίγκιπας Γεώργιος, σύμφωνα με τη Realnews. Η σειρά φιλοδοξεί να ξεπεράσει την απλή ιστορική αναπαράσταση, φωτίζοντας τις εσωτερικές συγκρούσεις και την πολυδιάστατη προσωπικότητα του Βενιζέλου, μέσα από μια αφήγηση γεμάτη ένταση, ιστορικό βάθος και συναίσθημα.


«Ελευθέριος Βενιζέλος – Η ζωή ενός ηγέτη»: η νέα σειρά της ΕΡΤ

Η μίνι σειρά 10 επεισοδίων αναβιώνει τη ζωή και την πορεία του σημαντικότερου Έλληνα πολιτικού του 20ού αιώνα, συνθέτοντας ένα επικό ιστορικό δράμα υψηλών προδιαγραφών. Δεν επικεντρώνεται μόνο στα κομβικά πολιτικά γεγονότα που σφράγισαν την εποχή του Βενιζέλου, αλλά αποκαλύπτει και τον άνθρωπο πίσω από τον ηγέτη: τα πάθη, τις προσωπικές μάχες, τους έρωτες και τις απώλειες που καθόρισαν τη διαδρομή του. Από τις επαναστατικές εξεγέρσεις της Κρήτης έως τα διπλωματικά τραπέζια της Ευρώπης και τις μεγάλες μεταμορφώσεις του αιώνα, η σειρά σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός οραματιστή πολιτικού, που υπήρξε ταυτόχρονα παθιασμένος, τρωτός και ανθρώπινος. Μια τηλεοπτική πρόταση με έντονο συναισθηματικό φορτίο και ιστορική αλήθεια.

Πηγή: tvnea.com
GRAND HOTEL: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Αυτή την ώρα θα παίζει
Αναβολή για τη νέα δραματική σειρά του Mega – Πότε θα βγει στον αέρα το «Μια νύχτα μόνο»
Απο τον Έρωτα Φυγά στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ1 «Από ήλιο σε ήλιο»
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
«Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
Σέρρες: Με έκπληξη η πρεμιέρα της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη - Πότε θα γίνει;
«Το Χούμε»: Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Αναλυτικά τα 15λεπτα
Νέες τιμές σε ΜΥΣΥΦΑ (10/09/2025)
Η Apple ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΝΕΑ iPhone ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΧ ΩΣ ΤΟ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟ AIR
Φαρίζ Αλίγιεφ: 1.000 τρένα μπλοκ θα αποστέλλονται στην Κίνα ετησίως μέσω Αζερμπαϊτζάν
