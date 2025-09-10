2025-09-10 14:49:16
Η πρόκριση της Εθνική Ελλάδας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης έφερε υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1, που μετέδωσε απευθείας την αναμέτρηση με τη Λιθουανία για τους προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο σπουδαίος αγώνας Λιθουανία – Ελλάδα σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 47,8%, με την ΕΡΤ1 να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Επιπλέον, στην ημερήσια τηλεθέαση, η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών, με μέσο μερίδιο 15,3% και στο δυναμικό κοινό με 18,1%.

Στη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ, η ΕΡΤ1 επικράτησε του ανταγωνισμού σε όλα τα επιμέρους κοινά. Μάλιστα, στο ανδρικό κοινό, η απόλυτη πλειοψηφία ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1, καθώς η τηλεθέαση άγγιξε το 54%. Στους νέους άνδρες 18-34 ετών, η μέση τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 60%, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό συντονίστηκε το 72%!

Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.793.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.930.000.

Υψηλή τηλεθέαση σημείωσε και η εκπομπή «Eurobasket Night», αμέσως μετά τον αγώνα. Η post game εκπομπή της ΕΡΤ1 κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 18,5% και στο δυναμικό κοινό 29%, με αποτέλεσμα να βρεθεί πρώτη έναντι των υπολοίπων καναλιών.

Πηγή: tvnea.com
