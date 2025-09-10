2025-09-10 14:49:15
Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Λιθουανία, κερδίζοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδινε τη μεγάλη του συναυλία. Ο καλλιτέχνης, θέλοντας να μοιραστεί με το κοινό του τη συγκίνηση του αγώνα, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμα.

Στη γιγαντοοθόνη εμφανίστηκαν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης Ελλάδας – Λιθουανίας, με τους θεατές να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη μέσα από τη συναυλία.

Όταν πια η Ελλάδα σφράγισε τη νίκη της, ο Αργυρός γύρισε προς το κοινό χαμογελαστός και σχολίασε: «Εντάξει, νικήσαμε! Να το αφήσω κι άλλο;» προτού συνεχίσει κανονικά τη μουσική του εμφάνιση.

Πηγή: tvnea.com
«Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή;
«Καλύτερα δε γίνεται»: Πότε κάνει πρεμιέρα η εκπομπή;
Έλλη Κοκκίνου: «Η παρουσίαση είναι ένα νέο και άγνωστο μονοπάτι για μένα»
Έλλη Κοκκίνου: «Η παρουσίαση είναι ένα νέο και άγνωστο μονοπάτι για μένα»
Συναυλία στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης στις 27 Σεπτεμβρίου
Online και δωρεάν ανάγνωση χιλιάδων βιβλίων στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
Την υπό κατασκευή πεζογέφυρα Επταλόφου επιθεώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
ΕΡΤnews: Πρώτο σε τηλεθέαση κατά τη διάρκεια μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ
Ευρωμπάσκετ 2025: Η πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤNEWS
Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (9/9/2025)
«Η γη της ελιάς»: Κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο MEGA - Διαβάστε τα πάντα για τον 5' κύκλο
«Πρωινό Σαββατοκύριακο»: Τι ανακοίνωσε ο ΑΝΤ1 για το νέο του πρωινό τα σαββατοκύριακα;
«Το Σόι σου» επιστρέφει: Νέος κύκλος με 60 επεισόδια στον ALPHA - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα;
