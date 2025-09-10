2025-09-10 14:49:15

Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Λιθουανία, κερδίζοντας έτσι την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket.



Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδινε τη μεγάλη του συναυλία. Ο καλλιτέχνης, θέλοντας να μοιραστεί με το κοινό του τη συγκίνηση του αγώνα, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμα.



Στη γιγαντοοθόνη εμφανίστηκαν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης Ελλάδας – Λιθουανίας, με τους θεατές να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη μέσα από τη συναυλία.



Όταν πια η Ελλάδα σφράγισε τη νίκη της, ο Αργυρός γύρισε προς το κοινό χαμογελαστός και σχολίασε: «Εντάξει, νικήσαμε! Να το αφήσω κι άλλο;» προτού συνεχίσει κανονικά τη μουσική του εμφάνιση.



Πηγή: tvnea.com



