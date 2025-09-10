2025-09-10 14:49:16
Φωτογραφία για Στον αέρα του Mega το τρέιλερ για την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»
Τέσσερα χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Μια δυνατή σχέση με το κοινό, που αποτελεί το θεμέλιο της επιτυχίας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει κερδίσει διαχρονικά την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και έχει ταυτίσει το όνομά της με την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, το «Χαμογέλα και Πάλι!» επιστρέφει στο MEGA για 5η σεζόν, πιο δυναμικό από ποτέ. Η εκπομπή έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των τηλεθεατών, προσφέροντας έναν αρμονικό συνδυασμό ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ανθρώπινης προσέγγισης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, με την επαγγελματική συνέπεια, την ευθύτητα και την ειλικρίνεια που τη διακρίνουν θα καλωσορίζει και φέτος τους τηλεθεατές, με στόχο να προσφέρει αλήθεια και ουσιαστική επαφή με το κοινό.

Δίπλα στη Σίσσυ, μια ομάδα με αληθινό δέσιμο και ξεχωριστή ενέργεια: ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Νόρα Καούρη. Ο καθένας, με τη δική του προσωπικότητα και ματιά κάνει κάθε κουβέντα ζωντανή και ενδιαφέρουσα.

Η πιο δυνατή, χαρούμενη και ενημερωμένη τηλεοπτική παρέα του Σαββατοκύριακου έρχεται για μία ακόμη χρονιά στο MEGA.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: tvnea.com
