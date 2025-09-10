2025-09-10 14:49:16

Αρνητική έκπληξη προκαλεί η πορεία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1, το οποίο βρέθηκε στην τελευταία θέση της τηλεθέασης, καταγράφοντας ποσοστό μόλις 4,8% στο δυναμικό κοινό.



Τα χαμηλά ποσοστά έρχονται να επιβεβαιώσουν την εικόνα κόπωσης που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο δελτίο του ΑΝΤ1, το οποίο φαίνεται να μην καταφέρνει να ανταγωνιστεί τα ενημερωτικά προγράμματα των άλλων καναλιών.



Η πτωτική αυτή πορεία δημιουργεί ερωτήματα για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο σταθμός το προσεχές διάστημα, προκειμένου να ανακτήσει το κοινό του και να επιστρέψει δυναμικά στην ενημερωτική «κούρσα» Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ