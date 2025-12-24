Τις δεκαετίες του 1940 και 1950 η γνώση γύρω από τη ραδιενέργεια και τις βιολογικές της επιπτώσεις ήταν περιορισμένη. Οι μηχανισμοί ακτινικής βλάβης στο DNA και η συσχέτιση με καρκινογένεση δεν είχαν ακόμη τεκμηριωθεί επαρκώς, ενώ μεγάλο μέρος της έρευνας για το ουράνιο και τα ραδιενεργά υλικά ήταν απόρρητο. Η πυρηνική ενέργεια παρουσιαζόταν κυρίως ως αποδοτική και «καθαρή» πηγή ενέργειας, χωρίς σαφή κατανόηση των κινδύνων έκθεσης στα αποβλητα. Σήμερα διαθέτουμε σαφή επιστημονικά δεδομένα, αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και διεθνή κανονιστικά πλαίσια. Παρ’ όλα αυτά, η υπέροχη κατα τα αλλα αφίσα θυμίζει πόσο εύκολα ο ενθουσιασμός για την τεχνολογία μπορεί να προηγηθεί της πλήρους κατανόησης των συνεπειών της — κάτι που παραμένει επίκαιρο φοβαμαι και στη σύγχρονη εποχή.

