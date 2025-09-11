Ο Πέτρος Κωστόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα, μίλησε ανοιχτά για σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της καριέρας του.Αναφερόμενος στην αναγνωρισιμότητα, παραδέχτηκε ότι ήταν ένα «δίκοπο μαχαίρι», καθώς άλλοτε του άνοιξε δρόμους κι άλλοτε δυσκόλεψε τη ζωή του, σημειώνοντας πως ήταν ο πρώτος διευθυντής περιοδικού που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό.Δεν έκρυψε τη θλίψη του για τον χαμό του Αντώνη Λυμπέρη, τονίζοντας πως ο ανταγωνισμός μαζί του λειτούργησε δημιουργικά και τον ώθησε να γίνει καλύτερος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις γυναίκες διευθύντριες με τις οποίες συνεργάστηκε, όπως η Ναταλία Γερμανού και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, που ακολούθησαν σημαντική πορεία στον χώρο.Μιλώντας για την τηλεοπτική του επιστροφή, εξήγησε ότι για χρόνια δεν είχε την ψυχολογική διάθεση να βγει στο «γυαλί», όμως το τελευταίο εξάμηνο ξαναβρήκε την αισιοδοξία του. Όπως είπε, έχει δοκιμαστεί σε πολλούς τομείς — από μουσική και βιβλία μαγειρικής μέχρι συμμετοχές σε σειρές — και τώρα επέλεξε συνειδητά να επιστρέψει.Ο ίδιος σχολίασε και τις αλλαγές στην τηλεόραση, υπογραμμίζοντας ότι παλαιότερα υπήρχαν προσωπικότητες όπως η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή, ενώ σήμερα η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από παίκτες ριάλιτι, κάτι που τον αφήνει αδιάφορο. «Δεν μπορώ τα ξεκατινιάσματα, τα σιχαίνομαι», τόνισε χαρακτηριστικά.Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για τον επικείμενο γάμο της κόρης του, Αμαλίας, δηλώνοντας χαρούμενος για τον μέλλοντα γαμπρό του, αλλά και για την καλή σχέση που έχει με τη σύντροφο του γιου του. Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν όσα είπε για τον Μάξιμο, περιγράφοντας τη στενή σχέση πατέρα και γιου και την έντονη συναισθηματική φόρτιση της αναχώρησής του στο εξωτερικό.Τέλος, δεν δίστασε να αναφερθεί και στην προσωπική του ζωή, παραδεχόμενος ότι μετά τον γάμο και τα χρόνια ελευθερίας έχει αναπτύξει συνήθειες που δυσκολεύουν τη συγκατοίκηση, αν και, όπως είπε, εξακολουθεί να θέλει έναν άνθρωπο δίπλα του.Πηγή: tvnea.com