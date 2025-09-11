Το ερωτικό δράμα εποχής «Ηλέκτρα», βασισμένο σε μια ιδέα της συγγραφέως Ελένης Καπλάνη, σε σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη σε νέα ώρα μετάδοσης, στις 20:30.Η ιστορία Νήσος Αρσινόη. Σεπτέμβρης 1973. Ο Σωτήρης νεκρός. Έγκλημα πάθους ή μια καλοστημένη παγίδα; Δολοφονία ή σάλτο μορτάλε;Το χώμα που σκεπάζει τον δήμαρχο είναι ακόμα νωπό. Το μοιρολόι αντηχεί σε όλη την Αρσινόη. Η Ηλέκτρα, ο Παύλος και η Νεφέλη δεν είναι στην κηδεία. Το τέλος του Σωτήρη μοιάζει να γράφεται ερήμην τους, στην πραγματικότητα, όμως, είναι τ’ άβουλα πιόνια σε μια σκακιέρα, που έχει ήδη στηθεί.Οι παίκτες, στο μικρό νησί, πολλοί. Οι κινήσεις λιγοστές. Ποιος θα κινηθεί πιο σωστά; Ποιος θα πάρει την παρτίδα; Ο Πέτρος Βρεττός junior, που έρχεται στην Αρσινόη για να κληρονομήσει με τη βοήθεια της μητέρας του, Φιόνας, την αυτοκρατορία; Πώς θα αντιδράσει σε αυτή του τη φιλοδοξία ο Νικόλας, ο πιο απρόβλεπτος παίκτης πάνω στη σκακιέρα; Ο μυστηριώδης άντρας που εμφανίζεται στη ζωή της Ηλέκτρας τι ρόλο παίζει και πώς θα την επηρεάσει; Ο Παύλος τι στάση θα κρατήσει απέναντι στον άντρα που της υπόσχεται όλα όσα ο ίδιος δεν μπόρεσε να της δώσει; Η Νεφέλη θα βάλει το χέρι της στο ευαγγέλιο και θα ορκιστεί ότι είδε τη μητέρα της να σκοτώνει τον Σωτήρη. Λέει αλήθεια;Τα κομμάτια στη σκακιέρα λιγοστεύουν, το παιχνίδι τελειώνει.. Όλοι, τελικά, χορεύουν στον ρυθμό που ο δήμαρχος ενορχήστρωσε, μπλεγμένοι σ’ έναν αξεδιάλυτο ιστό από μυστικά, πάθη και ψέματα. Η αλήθεια, όμως, είναι απλή, όπως τα βήματα του βαλς, δυο μπρος, ένα πίσω… Κι αυτό ο Σωτήρης το ήξερε, όταν έστηνε την παγίδα του. Τα πιο απλά πράγματα είναι τελικά και τα πιο δύσκολα…Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς ΤσαμπάνηςΣκηνοθεσία: Βίκυ ΜανώληΣκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος ΧριστοδούλουΔιεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης ΚουνέλαςΕνδυματολόγος: Έλενα ΠαύλουΣκηνογράφος: Κική ΠίτταΟργάνωση παραγωγής: Θοδωρής ΚόντοςΕκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΠαραγωγή: ΕΡΤΠαίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)Οι νέοι χαρακτήρες που έρχονται στη σειράΟ μυστήριος νευρολόγος Νικήτας Γιαννάτος (Ιωσήφ Πολυζωίδης) θα μπει στη ζωή της Ηλέκτρας ξαφνικά και θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει να μην καταδικαστεί. Ένα παιδί με άσχημο παρελθόν και πολλά τραύματα, που όμως, κατάφερε να γίνει ένας γοητευτικός άντρας, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, τα παιχνίδια που μπορεί να παίξει το μυαλό. Στα μάτια της Ηλέκτρας θα βρει μια γυναίκα από το παρελθόν που σήμαινε πολλά για εκείνον: την πρώην γυναίκα του.Ο Νικήτας είναι αποφασισμένος να βγάλει την αλήθεια στο φως, μόνο που ξέρει καλά, πως αυτή έχει πολλές όψεις. Ποια είναι τελικά η δική του σκοτεινή αλήθεια και τι μυστικά κουβαλάει αυτός ο άντρας; Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που προσπαθεί να βάλει, προκειμένου να κρατηθεί μακριά από το χάος που θεριεύει μέσα του…; Θα καταφέρει να το ανακαλύψει η Ηλέκτρα, πριν να είναι αργά, ή θα βρεθεί, για ακόμη μία φορά, σε ένα χρυσό κλουβί;Ο Πέτρος Βρεττός Junior (Δημήτρης Σέρφας) καταφτάνει στην Αρσινόη έπειτα από εντολή της μητέρας του, της Φιόνας. Γοητευτικός, έξυπνος και με τις κατάλληλες σπουδές στο εξωτερικό, μοιάζει ιδανικά πλασμένος για τη θέση του διευθυντή στο ναυπηγείο. Ως γνήσιο τέκνο του Βρεττού, είναι θερμοκέφαλος, επίμονος, αψύς αλλά και λάτρης του ποδόγυρου. Η επανάσταση που δεν κατάφερε να κάνει ποτέ, σιγοβράζει μέσα του, και η ανάγκη του να χαράξει τον δικό του δρόμο θα σταθεί εμπόδιο στις φιλοδοξίες της μητέρας του. Κι ενώ ο ίδιος δεν έχει ιδέα για το ποιος είναι ο πραγματικός του πατέρας και γιατί η εμπλοκή του με το ναυπηγείο είναι τόσο σημαντική, η Φιόνα είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει σε κανέναν Βρεττό να της χαλάσει τα σχέδια… ούτε καν στον ίδιο της τον γιο.