





O Alpha μπαίνει δυναμικά στον σχεδιασμό της νέας τηλεοπτικής σεζόν, επιλέγοντας να επενδύσει ξανά στη μυθοπλασία, που αποτελεί σταθερό του «όπλο».

Στο πλαίσιο αυτό, το κανάλι έχει ήδη «κλειδώσει» τη συνέχιση δύο από τα πιο επιτυχημένα πρότζεκτ της χρονιάς, το «Το σόι σου» και το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», ενώ παράλληλα στρέφεται και σε νέες μίνι σειρές με δυνατές ιστορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η νέα παραγωγή «Κενά μνήμης», η οποία πήρε το οριστικό «πράσινο φως».

Πρωταγωνιστής θα είναι ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, που επιστρέφει στον Alpha μετά την πολυετή παρουσία του στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και τη σύντομη συμμετοχή του στον «Τιμωρό», αυτή τη φορά με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο χαρακτήρας που υποδύεται βρίσκεται στα πρώτα στάδια άνοιας και προσπαθεί να διαλευκάνει μια άλυτη υπόθεση πριν η μνήμη του τον προδώσει. Την παραγωγή υπογράφει η Foss Production, το σενάριο ανήκει στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τη σκηνοθεσία ο Φίλιππος Τσίτος.

