Το Matter σχεδιάστηκε ως το ενιαίο πρότυπο που θα έκανε τις συσκευές διαφορετικών εταιρειών να συνεργάζονται απρόσκοπτα στο έξυπνο σπίτι. Παρότι υποστηρίζει και άλλες τεχνολογίες (όπως το Thread), οι περισσότερες έξυπνες συσκευές σήμερα βασίζονται στο Wi-Fi. Αυτό καθιστά κρίσιμη την αξιοπιστία του δρομολογητή (Access Point), καθώς είναι το κεντρικό σημείο επικοινωνίας για όλες τις Matter συσκευές.

Η Wi-Fi Alliance αναγνώρισε ότι χωρίς κοινές προδιαγραφές, η εμπειρία του καταναλωτή μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Έτσι, εισήγαγε την πιστοποίηση Wi-Fi for Matter, ώστε κάθε router που φέρει τη σήμανση να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις για σταθερότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της πιστοποίησης

Wi-Fi CERTIFIED 6 (802.11ax): Υποχρεωτική η χρήση Wi-Fi 6, που προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα, χαμηλότερη καθυστέρηση και καλύτερο χειρισμό πολλών συσκευών ταυτόχρονα.

Ασφάλεια WPA3: Το πιο πρόσφατο πρότυπο κρυπτογράφησης, που προστατεύει από παραβιάσεις και επιθέσεις brute force.

Ενεργειακή βελτιστοποίηση για IoT: Ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως Extended Sleep, ARP proxy και NDP proxy. Αυτές μειώνουν την κατανάλωση μπαταρίας σε συσκευές όπως αισθητήρες, κάμερες ή έξυπνες κλειδαριές, επιτρέποντάς τους να παραμένουν συνδεδεμένοι χωρίς να «ξυπνούν» συνεχώς.

Matter Network Infrastructure Manager (NIM): Ο router δεν λειτουργεί απλά ως «σωλήνας» σύνδεσης, αλλά και ως κόμβος διαχείρισης της Matter υποδομής. Με την πιστοποίηση Wi-Fi for Matter εξασφαλίζεται ότι αυτή η διαχείριση γίνεται με σταθερό και συμβατό τρόπο.

Πλεονεκτήματα για καταναλωτές και βιομηχανία

Για τον χρήστη: Όταν αγοράζει έναν router με σήμανση «Wi-Fi for Matter», γνωρίζει ότι θα μπορεί να υποστηρίξει το σύγχρονο smart home χωρίς περιορισμούς ή ασυμβατότητες. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερες αποσυνδέσεις, χαμηλότερη κατανάλωση μπαταρίας στις συσκευές και σταθερό έλεγχο μέσω εφαρμογών.

Για τους κατασκευαστές: Εξοικονομούνται χρόνος και κόστος δοκιμών, καθώς η πιστοποίηση παρέχει μια κοινή βάση αναφοράς. Έτσι, οι εταιρείες μπορούν να φέρουν προϊόντα στην αγορά ταχύτερα, γνωρίζοντας ότι θα συνεργάζονται με άλλα πιστοποιημένα οικοσυστήματα.

Για το λιανεμπόριο: Διευκολύνεται η τοποθέτηση προϊόντων στα ράφια με σαφή σήμανση, κάτι που μειώνει τη σύγχυση των καταναλωτών.

Επιπτώσεις για το μέλλον του Matter

Η πιστοποίηση Wi-Fi for Matter αποτελεί στρατηγική κίνηση ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες που εμφάνισε μέχρι σήμερα το οικοσύστημα Matter, κυρίως γύρω από το Thread, που δεν κατάφερε να κερδίσει την ίδια αποδοχή. Με δεδομένο ότι σχεδόν όλα τα σπίτια διαθέτουν Wi-Fi, η κίνηση αυτή ουσιαστικά κάνει το Matter πιο ρεαλιστικό για τον μέσο καταναλωτή.

Αναμένεται ότι τα πρώτα router με τη νέα σήμανση θα παρουσιαστούν στην αγορά μέσα στο 2026, πιθανόν από μεγάλους κατασκευαστές όπως Netgear, TP-Link, Asus και Google Nest. Αυτό θα ενισχύσει τη συνολική αξιοπιστία των έξυπνων σπιτιών και θα επιταχύνει την αποδοχή του Matter σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Wi-Fi Alliance επιχειρεί να «βάλει τάξη» στο χάος της συμβατότητας των έξυπνων σπιτιών. Με το Wi-Fi for Matter, ο καταναλωτής θα γνωρίζει ότι οι συσκευές του λειτουργούν σε ένα σταθερό, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό δίκτυο. Παράλληλα, οι κατασκευαστές θα μπορούν να καινοτομούν χωρίς να ανησυχούν για προβλήματα συμβατότητας.

