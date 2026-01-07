Ιδιαίτερα ποσοστά κατέγραψε η πρωινή ζώνη, με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία να προσελκύουν σημαντικό κοινό στο δυναμικό κοινό.

Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 18,0%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 16,2% ανεβαίνοντας αισθητά λόγου του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε 10,3%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία.Στην ψυχαγωγική ζώνη, το «Happy Day» στον Alpha σημείωσε 7,6%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open περιορίστηκε στο 4,2%. Στην τελευταία θέση της πρωινής ζώνης βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ1 με 2,1%.Η εικόνα της πρωινής ζώνης επιβεβαιώνει την κυριαρχία των εκπομπών του ΣΚΑΪ και του ΑΝΤ1, με τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε χαμηλότερα αλλά σταθερά ποσοστά τηλεθέασης.Πηγή: tvnea.com