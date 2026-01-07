2026-01-07 10:05:38
Φωτογραφία για Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για το «Σήμερα» – δυνατή παρουσία για «Καλημέρα Ελλάδα»

Ιδιαίτερα ποσοστά κατέγραψε η πρωινή ζώνη, με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία να προσελκύουν σημαντικό κοινό στο δυναμικό κοινό.



Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 18,0%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 16,2% ανεβαίνοντας αισθητά λόγου του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε 10,3%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία.

Στην ψυχαγωγική ζώνη, το «Happy Day» στον Alpha σημείωσε 7,6%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open περιορίστηκε στο 4,2%. Στην τελευταία θέση της πρωινής ζώνης βρέθηκε το «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ1 με 2,1%.

Η εικόνα της πρωινής ζώνης επιβεβαιώνει την κυριαρχία των εκπομπών του ΣΚΑΪ και του ΑΝΤ1, με τα υπόλοιπα προγράμματα να κινούνται σε χαμηλότερα αλλά σταθερά ποσοστά τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» – κοντά οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού»
Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συμβαίνει;
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» – κοντά οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – ισχυρή παρουσία για Alpha
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» στην πρώτη εκπομπή του χρόνου
Μεσημεριανή ζώνη: Χαμηλά ποσοστά για όλες τις εκπομπές
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Prime time: Δυνατές σειρές στην κορυφή – «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Στο Παρά Πέντε» πρωταγωνιστούν
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/1/2026)
UNIFE προς Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ: Φέρτε πίσω τα τρένα, κρατήστε τους σιδηροδρόμους της ΕΕ ασφαλείς
