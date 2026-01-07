2026-01-07 10:05:38
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» – κοντά οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού»
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η οποία κατέγραψε 11,4% στο δυναμικό κοινό. Σημαντική παρουσία σημείωσαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10,9% και το «10 Παντού» στο Open με 10,1%, οι οποίες κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα τηλεθέασης.

Στη συνέχεια βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στο MEGA με 9,0%, ενώ το «Buongiorno» κατέγραψε 7,1% και το «Breakfast@Star» 6,1%. Χαμηλότερα κινήθηκε η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με 3,4%, ενώ η «Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων» στο OPEN σημείωσε 4,7%.

Η εικόνα της ζώνης δείχνει καθαρή πρωτιά για το «Το Πρωινό», με τις υπόλοιπες εκπομπές να διατηρούν μικρό αλλά σταθερό κοινό.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Χαμηλά ποσοστά για όλες τις εκπομπές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Χαμηλά ποσοστά για όλες τις εκπομπές
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για το «Σήμερα» – δυνατή παρουσία για «Καλημέρα Ελλάδα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για το «Σήμερα» – δυνατή παρουσία για «Καλημέρα Ελλάδα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για το «Σήμερα» – δυνατή παρουσία για «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για το «Σήμερα» – δυνατή παρουσία για «Καλημέρα Ελλάδα»
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Η αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου στην διακοπή της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο
Η αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου στην διακοπή της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Τέλος το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»: όταν το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπο, αλλά το ίδιο το κανάλι
Τέλος το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»: όταν το πρόβλημα δεν είναι το πρόσωπο, αλλά το ίδιο το κανάλι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Στο Παρά Πέντε» – δυνατές επιδόσεις για σειρές και τηλεπαιχνίδια
Prime time: Δυνατές σειρές στην κορυφή – «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Στο Παρά Πέντε» πρωταγωνιστούν
Prime time: Δυνατές σειρές στην κορυφή – «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Στο Παρά Πέντε» πρωταγωνιστούν
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (6/1/2026)
UNIFE προς Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ: Φέρτε πίσω τα τρένα, κρατήστε τους σιδηροδρόμους της ΕΕ ασφαλείς
UNIFE προς Κυπριακής Προεδρία της ΕΕ: Φέρτε πίσω τα τρένα, κρατήστε τους σιδηροδρόμους της ΕΕ ασφαλείς
Τι γίνεται με τα τρένα;
Τι γίνεται με τα τρένα;