2026-01-07 10:05:38

Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η οποία κατέγραψε 11,4% στο δυναμικό κοινό. Σημαντική παρουσία σημείωσαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 10,9% και το «10 Παντού» στο Open με 10,1%, οι οποίες κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα τηλεθέασης.



Στη συνέχεια βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στο MEGA με 9,0%, ενώ το «Buongiorno» κατέγραψε 7,1% και το «Breakfast@Star» 6,1%. Χαμηλότερα κινήθηκε η εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με 3,4%, ενώ η «Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων» στο OPEN σημείωσε 4,7%.



Η εικόνα της ζώνης δείχνει καθαρή πρωτιά για το «Το Πρωινό», με τις υπόλοιπες εκπομπές να διατηρούν μικρό αλλά σταθερό κοινό.



Πηγή: tvnea.com



