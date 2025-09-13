2025-09-13 10:06:37
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time. 

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας
Το Το ’χουμε παλεύει αλλά...– Μονοψήφια η πρώτη εβδομάδα του Κώστα Τσουρού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το "Το ’χουμε" παλεύει αλλά...– Μονοψήφια η πρώτη εβδομάδα του Κώστα Τσουρού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παρασκευή, 12/9/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 12/9/2025: Εργασίες ημέρας
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (11/9/2025)
Σε μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Σε μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (11/9/2025)
Δυσκολίες για το «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό – Μονοψήφια τα ποσοστά τηλεθέασης - Αναλυτικά τα 15λεπτα
Δυσκολίες για το «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό – Μονοψήφια τα ποσοστά τηλεθέασης - Αναλυτικά τα 15λεπτα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SMARTPHONE ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SMARTPHONE ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Meta AI: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Facebook, Instagram και WhatsApp!
Meta AI: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Facebook, Instagram και WhatsApp!
Δείτε το υπέρ -τρένο Hardt Hyperloop να σημειώνει ρεκόρ ταχύτητας, αλλάζοντας λωρίδα. Βίντεο
Δείτε το υπέρ -τρένο Hardt Hyperloop να σημειώνει ρεκόρ ταχύτητας, αλλάζοντας λωρίδα. Βίντεο
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ
Η Βουλγαρία στην καρδιά του νέου διαδρόμου της ΕΕ που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία - Καθοριστικός ο ρόλος του σιδηροδρόμου
Η Βουλγαρία στην καρδιά του νέου διαδρόμου της ΕΕ που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία - Καθοριστικός ο ρόλος του σιδηροδρόμου