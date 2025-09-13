2025-09-13 10:06:37
Φωτογραφία για Το Το ’χουμε παλεύει αλλά...– Μονοψήφια η πρώτη εβδομάδα του Κώστα Τσουρού
Με χαμηλές επιδόσεις ξεκίνησε την πορεία της η νέα εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το ’χουμε». Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen, το πρόγραμμα κινήθηκε σε μονοψήφια επίπεδα, σημειώνοντας μέσο όρο 6,6% στο δυναμικό κοινό.

Αν και καταγράφηκε μικρή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες , τα νούμερα δεν έδειξαν σταθεροποίηση, με τις μετρήσεις να κυμαίνονται από 5,3% έως 8,1%. Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης στις 15 μετρήσεις:

6,4

7,0

8,1

7,3

6,5

7,2

5,9

5,6

5,3

Η υψηλότερη επίδοση σημειώθηκε με 8,1%, ενώ το χαμηλότερο νούμερο ήταν 5,3%, δείχνοντας μεγάλες διακυμάνσεις στην απήχηση. Παρά την ανοδική τάση στα μέσα της εβδομάδας, το πρόγραμμα δεν κατόρθωσε να ξεφύγει από τη ζώνη των χαμηλών ποσοστών, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα διαμορφωθεί η πορεία του στη συνέχεια της σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
Σε μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Σε μονοψήφια νούμερα τηλεθέασης το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Δυσκολίες για το «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό – Μονοψήφια τα ποσοστά τηλεθέασης - Αναλυτικά τα 15λεπτα
Δυσκολίες για το «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό – Μονοψήφια τα ποσοστά τηλεθέασης - Αναλυτικά τα 15λεπτα
Κολλημένο στα μονοψήφια το “Power Talk” - Αναλυτικά, η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο
Κολλημένο στα μονοψήφια το “Power Talk” - Αναλυτικά, η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο
Ανησυχητικά νούμερα για το “Το ’χουμε” – Έφτασε το 7,2%, αλλά έκλεισε στο 4,2%
Ανησυχητικά νούμερα για το “Το ’χουμε” – Έφτασε το 7,2%, αλλά έκλεισε στο 4,2%
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SMARTPHONE ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ SMARTPHONE ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Meta AI: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Facebook, Instagram και WhatsApp!
Meta AI: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Facebook, Instagram και WhatsApp!
Δείτε το υπέρ -τρένο Hardt Hyperloop να σημειώνει ρεκόρ ταχύτητας, αλλάζοντας λωρίδα. Βίντεο
Δείτε το υπέρ -τρένο Hardt Hyperloop να σημειώνει ρεκόρ ταχύτητας, αλλάζοντας λωρίδα. Βίντεο
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ
Η Ουκρανία εγκαινιάζει απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις με τρεις πρωτεύουσες της ΕΕ