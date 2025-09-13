2025-09-13 10:06:37

Με χαμηλές επιδόσεις ξεκίνησε την πορεία της η νέα εκπομπή του Κώστα Τσουρού, «Το ’χουμε». Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen, το πρόγραμμα κινήθηκε σε μονοψήφια επίπεδα, σημειώνοντας μέσο όρο 6,6% στο δυναμικό κοινό.



Αν και καταγράφηκε μικρή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες , τα νούμερα δεν έδειξαν σταθεροποίηση, με τις μετρήσεις να κυμαίνονται από 5,3% έως 8,1%. Αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης στις 15 μετρήσεις:



Η υψηλότερη επίδοση σημειώθηκε με 8,1%, ενώ το χαμηλότερο νούμερο ήταν 5,3%, δείχνοντας μεγάλες διακυμάνσεις στην απήχηση. Παρά την ανοδική τάση στα μέσα της εβδομάδας, το πρόγραμμα δεν κατόρθωσε να ξεφύγει από τη ζώνη των χαμηλών ποσοστών, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα διαμορφωθεί η πορεία του στη συνέχεια της σεζόν.



