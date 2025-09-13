2025-09-13 10:06:37

Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να μην κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό απέναντι στην Τουρκία, ωστόσο η «μάχη» κερδήθηκε στην τηλεθέαση. Ο χθεσινός ημιτελικός εξελίχθηκε σε απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός, με την ΕΡΤ να «τρίβει τα χέρια της» βλέποντας τα ποσοστά να εκτοξεύονται.



Συνολικά, το ματς σημείωσε εντυπωσιακό μέσο όρο 59% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε ορισμένα τέταρτα η τηλεθέαση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ενδεικτικά, το διάστημα 21:15 – 21:29 κατέγραψε κορυφαία επίδοση 66,2%, ενώ σταθερά πάνω από το 60% κινήθηκαν οι περισσότερες δεκαπεντάλεπτες ζώνες:



21:00 – 21:14: 60,9%



21:15 – 21:29: 66,2%



21:30 – 21:44: 65,4%



21:45 – 21:59: 57,6%



22:00 – 22:14: 63,0%



22:15 – 22:29: 61,0%



22:30 – 22:44: 58,7%



Η αναμέτρηση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη «μαγνητική δύναμη» που ασκεί η Εθνική Ομάδα στο τηλεοπτικό κοινό, ειδικά σε κρίσιμες φάσεις διεθνών διοργανώσεων. Παρά την ήττα, οι Έλληνες φίλαθλοι έμειναν καθηλωμένοι μπροστά στις οθόνες, μετατρέποντας το μπασκετικό ραντεβού σε πρωταγωνιστή της βραδιάς.



Πηγή: tvnea.com



