Με χαμηλές πτήσεις στα νούμερα τηλεθέασης έκλεισε η εβδομάδα για την εκπομπή Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το πρόγραμμα κατέγραψε μέσο όρο 4,3% στο δυναμικό κοινό, μένοντας έτσι σε μονοψήφια επίπεδα.



Αναλυτικά ανά τέταρτο, η πορεία της τηλεθέασης είχε διακυμάνσεις: 3,3% – 2,4% – 3,7% – 5,4% – 4,8% – 4,5% – 4,7% – 5,2%.



Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης του περιεχομένου και την αναγνωρισιμότητα της παρουσιάστριας, η ανταγωνιστική ζώνη φαίνεται να δυσκολεύει το Power Talk, που συνεχίζει να αναζητά σταθερά ανοδικά βήματα.



Πηγή: tvnea.com
