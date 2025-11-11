2025-11-11 09:57:39
Ισχυρές ανακατατάξεις κατέγραψε η απογευματινή ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης, με το τηλεπαιχνίδι «Deal» στον Alpha να περνά στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης σημειώνοντας 16,3%. Το κλασικό παιχνίδι του συνεχίζει να αποτελεί σταθερή επιλογή του κοινού, διατηρώντας το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.

Πολύ κοντά ακολούθησε το «Live News» στο Mega, το οποίο κατέγραψε 15,8%, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει από τα πιο ισχυρά ενημερωτικά χαρτιά της απογευματινής ζώνης. Σταθερή δυναμική και για τον «Τροχό της Τύχης» στο Star, που σημείωσε 14,5%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Chase», επίσης στο Mega, κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα με 14,2%.

Στον Alpha, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κατέγραψαν 13,5%, ενώ το «Cash or Trash» του Star συγκέντρωσε 12%, συνεχίζοντας να διατηρεί το δικό του κοινό.

Πιο χαμηλές επιδόσεις για τον ΑΝΤ1, όπου το «Ρουκ Ζουκ» σημείωσε 6,1%, με το «5x5 Celebrity» να ακολουθεί με 5,8%. Στην ΕΡΤ1, το «Στούντιο 4» κινήθηκε στο 5,7%, ενώ η ελληνική ταινία που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ κατέγραψε 5,4%.

Ο ΣΚΑΪ, ωστόσο, σημείωσε καλύτερη επίδοση με το πρόγραμμα «Διαχωρίζει η Θέση Μου», που έφτασε στο 6,2%. Αντίθετα, στο Open, οι «Καθαρές Κουβέντες» περιορίστηκαν στο 2,9%, ενώ το ανανεωμένο «Το Έχουμε» του ΣΚΑΪ παρά τις αλλαγές σημείωσε μόλις 2,4%, βρέθηκε έτσι στην τελευταία θέση του πίνακα.



Πηγή: tvnea.com
