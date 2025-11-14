Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του «Deal» στον Alpha από την απογευματινή ζώνη, καθώς το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης με 24,4%, ενώ σε επιμέρους τέταρτο άγγιξε ακόμη και το 26%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 21,1%, ενώ το «Live News» στο Mega κατέγραψε 17%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της ενημέρωσης.

Το τηλεπαιχνίδι «The Chase» στο Mega σημείωσε 15,4%, περνώντας μπροστά από τον «Τροχό της Τύχης» στο Star που έφτασε το 11,5%. Το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 βρέθηκε στο 9,5%, ενώ το «19:00 Cash or Trash» στο Star κινήθηκε χαμηλότερα.

Το «5x5 Celebrity» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 7,4%, με την ελληνική ταινία στον ΣΚΑΪ να ακολουθεί πολύ κοντά με 7,2%. Η εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ΣΚΑΪ ανέβηκε στο 9,2%, ενώ το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1 έκλεισε με 6,5%.

Στα χαμηλότερα στρώματα της κατάταξης, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open σημείωσαν 3,2%, ενώ τελευταίο στη λίστα βρέθηκε το «Το 'Χουμε» στον ΣΚΑΪ με 2,1%.

Πηγή: tvnea.com