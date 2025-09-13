2025-09-13 13:10:43
Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-νωρίς» κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στις 06:45 ακριβώς και βάζει τους τηλεθεατές σε απίστευτους ρυθμούς… χαράς!

Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06:45 μέχρι τις 09:00, θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.


Φυσικά, δεν λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της Τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που φροντίζουν να μας χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία.

«Νωρίς – νωρίς» και το πρωινό ξύπνημα αποκτά άλλη χάρη!

Παρουσίαση: Κρατερός Κατσούλης, Μαρία Ηλιάκη

Αρχισυνταξία: Μαρία Μπλάνα

Βοηθός αρχισυντάκτη: Γιάννης Ρούκης

Συντακτική ομάδα: Άκης Αδαμόπουλος, Ελπίδα Παπαδοπούλου, Φανή Τζομάκα, Θάνος Ντι Βίτα, Νίκος Θρασυβούλου

Υπεύθυνη καλεσμένων: Νανά Σκιαδά

Σκηνοθεσία: Θανάσης Τσαουσόπουλος

Εκτέλεση παραγωγής: PrimaVisione

Παραγωγός: ΕΡΤ

