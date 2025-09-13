Ο νέος κύκλος της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης» ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, φέρνοντας μαζί του έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και συγκρούσεις που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές. Οι ήρωες ωθούνται στα όριά τους, οι σχέσεις δοκιμάζονται, μυστικά έρχονται στο φως και οι ισορροπίες μεταξύ τους ανατρέπονται. Η νέα σεζόν ξεκινά ακριβώς από εκεί που τελείωσε η προηγούμενη.Η Μαρίνα δείχνει στη Μάγια φωτογραφίες που αποδεικνύουν την πίεση που της ασκεί ο Άγης, με αποτέλεσμα η Μάγια να αντιδράσει βίαια και να προσπαθήσει να την πνίξει στην πισίνα. Λίγο αργότερα, ο Άγης επιστρέφει και συναντά τη Μάγια έτοιμη να φύγει, αποκαλύπτοντάς του ότι πλέον γνωρίζει την αλήθεια. Εκείνος προσπαθεί να ρίξει όλη την ευθύνη στη Μαρίνα, αλλά η Μάγια αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η μητέρα της είχε δίκιο για τον χαρακτήρα του. Στη συνέχεια, η Μαρίνα εκμυστηρεύεται στη Χρύσα τη λύπη της για την κατάσταση της Μάγια, βλέποντας σε εκείνη την ίδια απόγνωση που είχε ζήσει και η ίδια. Παράλληλα, ο Άγης εμφανίζει το πιο σκληρό του πρόσωπο, επιμένοντας ότι ο μικρός Κωστής θα μείνει μαζί του. Όταν ο Διονύσης τον αντιμετωπίζει, ο Άγης παραδέχεται πως επιδιώκει εκδίκηση από όλους, κατηγορώντας τους για πληγές και προδοσίες. Η ένταση φτάνει στο αποκορύφωμά της με τον Διονύση να τον απειλεί: «Θα έχεις πολύ άσχημο τέλος».O Μάρκος αποφασίζει να αναλάβει δράση, καθώς δεν μπορεί να βλέπει τη Μάγια δίπλα στον Άγη. Όταν πληροφορείται ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να φύγει για τη Μαδρίτη, εξοργίζεται και, σε συνεργασία με τη Βάνα, επιχειρεί να την μεταπείσει. Παράλληλα, ο Χρήστος, προδομένος από τις παγίδες του Άγη και τις παρεξηγήσεις με τη Μαρίνα, αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια. Η σχέση του με τη Μαρίνα περνά από σοβαρές δοκιμασίες, αλλά σύντομα προσπαθεί να επανορθώσει, φτάνοντας μέχρι και σε πρόταση γάμου.Ο Μάρκος, βλέποντας τη Μάγια να υπερασπίζεται συνεχώς τον Άγη, προσπαθεί να την προειδοποιήσει για τα σκοτεινά μυστικά του, χωρίς όμως να πιέζει υπερβολικά, αποφεύγοντας μια οριστική ρήξη. Όταν μαθαίνει ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να φύγει για την Ισπανία, αποφασίζει να δράσει δραστικά για να κρατήσει κοντά του την κόρη του.Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται, καθώς ο Άγης χάνει τον έλεγχο και ξεσπά βίαια πάνω στη Χρύσα. Την αρπάζει, φωνάζει και επιχειρεί να τη χτυπήσει, δημιουργώντας μια σκηνή γεμάτη ένταση. Την κρίσιμη στιγμή, ο Μάνος παρεμβαίνει και την σώζει, εμποδίζοντας τον Άγη να προχωρήσει. Η Μάγια, συντετριμμένη, παραδέχεται στη μητέρα της ότι είχε δίκιο, ενώ η Βάνα διώχνει τον Άγη όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει ξανά μαζί της. Ο Μάρκος παραμένει στο σκοτάδι για τα ακριβή γεγονότα, ενώ οι ισορροπίες ανάμεσα σε όλους γίνονται πιο εύθραυστες από ποτέ. Η βία του Άγη τον φέρνει αντιμέτωπο με όλους και αφήνει να εννοηθεί ότι η εκδίκηση που σχεδιάζει μόλις ξεκίνησε.Πηγή: tvnea.com