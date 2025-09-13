2025-09-13 13:10:43

Μετά την αποχώρησή του από τη «Γη της Ελιάς», ο Τάσος Ιορδανίδης ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μία από τις πιο αναμενόμενες νέες σειρές της σεζόν. Σύμφωνα με το tv24, ο γνωστός ηθοποιός έχει ήδη συμφωνήσει να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή του MEGA, που βασίζεται στην τουρκική επιτυχία «Χίλιες και μία νύχτες» και φέρει προσωρινά τον τίτλο «Μια νύχτα μόνο».



Στη σειρά, οι Δημήτρης Λάλος και Μαριλίτα Λαμπροπούλου θα υποδυθούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που γνωρίζεται υπό δραματικές συνθήκες. Η ηρωίδα προσπαθεί να συγκεντρώσει τα χρήματα για μια κρίσιμη εγχείρηση που θα σώσει τη ζωή του παιδιού της. Ο δρόμος της διασταυρώνεται με έναν ισχυρό επιχειρηματία, ο οποίος είναι και ο εργοδότης της, ο οποίος της προσφέρει τα χρήματα με έναν όρο: να περάσει μαζί του μία νύχτα. Η απόφασή της να δεχτεί για να σώσει το παιδί της πυροδοτεί μια σειρά από γεγονότα γεμάτα πάθος, ανατροπές και έντονα συναισθήματα.



Δίπλα στο βασικό ζευγάρι, θα εμφανιστούν και πολλοί άλλοι καταξιωμένοι ηθοποιοί. Ξεχωρίζει ο Τάσος Ιορδανίδης, που ήταν από τους πρώτους που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους, και θα υποδυθεί έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με τον έρωτα για την υπάλληλό του, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην ιστορία. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ίδιος είναι ενθουσιασμένος με το νέο του ρόλο, καθώς το σενάριο και η παραγωγή υπόσχονται μια σειρά που θα προκαλέσει συζητήσεις.



Πηγή: tvnea.com



