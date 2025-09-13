2025-09-13 13:10:43
Φωτογραφία για Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Η Κατερίνα Καραβάτου, συγκινημένη, έκανε φινάλε σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ANT1.

Λίγο μετά το τέλος της καλοκαιρινής εκπομπής της, η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ, αντιδρώντας μάλιστα σε ερώτηση που της έκανε ρεπόρτερ σχετικά με την εκπομπή που θα παρουσιάσει η Ελένη Τσολάκη τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1.

«Συγκινήθηκα αρκετά με το τέλος της εκπομπής γιατί υπήρχε πολλή αγάπη από όλους μας. Δεν θα κάνω κανένα απολύτως σχόλιο ή δήλωση για την επαγγελματική ζωή μου. Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη; Γιατί με ρωτάτε ειδικά για την Ελένη Τσολάκη; Ήθελα να δω γιατί ποιον λόγο θέλετε να σας απαντήσω ειδικά για την Ελένη. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ» απάντησε η Κατερίνα Καραβάτου.

 

«Εύχομαι στον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη να το διασκεδάσουν» είπε για την πρεμιέρα του συζύγου της στην ΕΡΤ, αυτή την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: tvnea.com
