Η Κατερίνα Καραβάτου, συγκινημένη, έκανε φινάλε σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου με την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ANT1.



Λίγο μετά το τέλος της καλοκαιρινής εκπομπής της, η παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το ‘χουμε» στον ΣΚΑΪ, αντιδρώντας μάλιστα σε ερώτηση που της έκανε ρεπόρτερ σχετικά με την εκπομπή που θα παρουσιάσει η Ελένη Τσολάκη τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1.



«Συγκινήθηκα αρκετά με το τέλος της εκπομπής γιατί υπήρχε πολλή αγάπη από όλους μας. Δεν θα κάνω κανένα απολύτως σχόλιο ή δήλωση για την επαγγελματική ζωή μου. Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη; Γιατί με ρωτάτε ειδικά για την Ελένη Τσολάκη; Ήθελα να δω γιατί ποιον λόγο θέλετε να σας απαντήσω ειδικά για την Ελένη. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ» απάντησε η Κατερίνα Καραβάτου.







«Εύχομαι στον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη να το διασκεδάσουν» είπε για την πρεμιέρα του συζύγου της στην ΕΡΤ, αυτή την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.



