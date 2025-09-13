2025-09-13 13:10:43
Φωτογραφία για Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε: «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»
Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε το Σάββατο με την εκπομπή του “Σαββατοκύριακο με Μάνεση”, και από την αρχή δεν δίστασε να εκφράσει τη γνώμη του για τον τρόπο που λειτουργούν κάποια άλλα κανάλια και παρουσιαστές. Συζητώντας με τον Γιώργο Θαναηλάκη στο πλατό, ανέφερε χαρακτηριστικά:

“Δεν δίνω συνεντεύξεις και ο λόγος που τις έκοψα είναι ότι στην πλειονότητα, των όσων έχω πει, υπάρχει παραποίηση και προσπάθειες να ερμηνευθούν διάφορα ερωτήματα. Πάντα υπάρχουν και εκ του πονηρού ερωτήσεις οπότε και να απαντήσεις, θα σε κρεμάσου στα μανταλάκια. Οπότε καλύτερα ό,τι θέλω να πω, το λέω εδώ, πατρικά και αντρίκια και δεν μπλέκω με διάφορα σούργελα της τηλεόρασης τα οποία είναι επικίνδυνα και να τους χαίρονται τα κανάλια που τους έχουν”.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε:

“Δεν φοβάμαι να μιλήσω. Όπως επίσης δεν φοβάμαι να πω και ονοματεπώνυμα. Δεν φοβάμαι να τα πω, δεν θα πω όμως για λόγους σεβασμού. Ξεκάθαρα πράγματα, με ξέρετε, δεν ιδρώνει το αυτί μου καθόλου”.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν οι διαδικασίες υλοποίησης στο Θεαγένειο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέο Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν οι διαδικασίες υλοποίησης στο Θεαγένειο
Παιχνίδια Εκδίκησης Spoiler: Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Παιχνίδια Εκδίκησης" Spoiler: Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστρέφει στα δελτία του ΑΝΤ1 ο Νίκος Χατζηνικολάου
Επιστρέφει στα δελτία του ΑΝΤ1 ο Νίκος Χατζηνικολάου
Επέστρεψε σώος στην οικογένειά του
Επέστρεψε σώος στην οικογένειά του
Νέα ανατρεπτική κωμική σειρά ετοιμάζει η ΕΡΤ – Στο προσκήνιο το παρασκήνιο της τηλεόρασης
Νέα ανατρεπτική κωμική σειρά ετοιμάζει η ΕΡΤ – Στο προσκήνιο το παρασκήνιο της τηλεόρασης
Κατερίνα Καινούργιου - Νίκος Κοκλώνης: Έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram
Κατερίνα Καινούργιου - Νίκος Κοκλώνης: Έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram
Επέστρεψε σώος στην οικογένειά του
Επέστρεψε σώος στην οικογένειά του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Σεπτέμβριος στο ΑΝΤ1+ γεμίζει με μάχες και αδρεναλίνη!
Ο Σεπτέμβριος στο ΑΝΤ1+ γεμίζει με μάχες και αδρεναλίνη!
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
Με μονοψήφια ποσοστά ολοκλήρωσε την εβδομάδα το “Power Talk” της Τατιάνας Στεφανίδου
Το
Το "Το ’χουμε" παλεύει αλλά...– Μονοψήφια η πρώτη εβδομάδα του Κώστα Τσουρού
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/9/2025)
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας
Σάρωσε σε τηλεθέαση ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας