Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε το Σάββατο με την εκπομπή του “Σαββατοκύριακο με Μάνεση”, και από την αρχή δεν δίστασε να εκφράσει τη γνώμη του για τον τρόπο που λειτουργούν κάποια άλλα κανάλια και παρουσιαστές. Συζητώντας με τον Γιώργο Θαναηλάκη στο πλατό, ανέφερε χαρακτηριστικά:



“Δεν δίνω συνεντεύξεις και ο λόγος που τις έκοψα είναι ότι στην πλειονότητα, των όσων έχω πει, υπάρχει παραποίηση και προσπάθειες να ερμηνευθούν διάφορα ερωτήματα. Πάντα υπάρχουν και εκ του πονηρού ερωτήσεις οπότε και να απαντήσεις, θα σε κρεμάσου στα μανταλάκια. Οπότε καλύτερα ό,τι θέλω να πω, το λέω εδώ, πατρικά και αντρίκια και δεν μπλέκω με διάφορα σούργελα της τηλεόρασης τα οποία είναι επικίνδυνα και να τους χαίρονται τα κανάλια που τους έχουν”.



Στη συνέχεια συμπλήρωσε:



“Δεν φοβάμαι να μιλήσω. Όπως επίσης δεν φοβάμαι να πω και ονοματεπώνυμα. Δεν φοβάμαι να τα πω, δεν θα πω όμως για λόγους σεβασμού. Ξεκάθαρα πράγματα, με ξέρετε, δεν ιδρώνει το αυτί μου καθόλου”.



Πηγή: tvnea.com



