Λίγο πριν από την πρεμιέρα της σεζόν , παίρνει την τελική της μορφή η νέα αθλητική εκπομπή που εντάσσει το Open στο κυριακάτικο prime time.



Η παρουσία της Κάτιας Ταραμπάνκο στην εκπομπή «κλείδωσε», ενώ υπήρξε αλλαγή της τελευταίας στιγμής σχετικά με τον δημοσιογράφο που θα τη συνοδεύσει στο στούντιο.



Η Κάτια Ταραμπάνκο, γνωστή στο κοινό από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας και το Survivor, αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Grande League», το οποίο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.



Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider.gr, στο πλευρό της θα βρεθεί ο έμπειρος δημοσιογράφος Γιάννης Καραλής, με πολυετή πορεία στο αθλητικό ρεπορτάζ και προϋπηρεσία ως σύμβουλος επικοινωνίας της ΑΕΚ.



Αρχικά, στο πλευρό της Ταραμπάνκο είχε προβλεφθεί ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ωστόσο η συνεργασία με το Open δεν καρποφόρησε και η θέση καλύφθηκε τελικά από τον Καραλή.



