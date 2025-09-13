2025-09-13 13:10:43
Φωτογραφία για Από το GNTM και το SURVIVOR στα… γήπεδα του OPEN
Λίγο πριν από την πρεμιέρα της σεζόν , παίρνει την τελική της μορφή η νέα αθλητική εκπομπή που εντάσσει το Open στο κυριακάτικο prime time.

Η παρουσία της Κάτιας Ταραμπάνκο στην εκπομπή «κλείδωσε», ενώ υπήρξε αλλαγή της τελευταίας στιγμής σχετικά με τον δημοσιογράφο που θα τη συνοδεύσει στο στούντιο.

Η Κάτια Ταραμπάνκο, γνωστή στο κοινό από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας και το Survivor, αναλαμβάνει την παρουσίαση του «Grande League», το οποίο κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider.gr, στο πλευρό της θα βρεθεί ο έμπειρος δημοσιογράφος Γιάννης Καραλής, με πολυετή πορεία στο αθλητικό ρεπορτάζ και προϋπηρεσία ως σύμβουλος επικοινωνίας της ΑΕΚ.

Αρχικά, στο πλευρό της Ταραμπάνκο είχε προβλεφθεί ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, ωστόσο η συνεργασία με το Open δεν καρποφόρησε και η θέση καλύφθηκε τελικά από τον Καραλή.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Βίκυ Καγιά για το νέο GNTM: «Έχουν δικαίωμα να κάνουν...»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Βίκυ Καγιά για το νέο GNTM: «Έχουν δικαίωμα να κάνουν...»
Νωρίς Νωρίς: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για Ηλιάκη - Κατσούλη λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νωρίς Νωρίς: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για Ηλιάκη - Κατσούλη λίγα 24ωρα πριν την πρεμιέρα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Βίκυ Καγιά για το νέο GNTM: «Έχουν δικαίωμα να κάνουν...»
Βίκυ Καγιά για το νέο GNTM: «Έχουν δικαίωμα να κάνουν...»
OPEN: Δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» - Ποια θα το παρουσιάσει;
OPEN: Δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» - Ποια θα το παρουσιάσει;
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
Το GNTM επιστρέφει ανανεωμένο με νέα κριτική επιτροπή και παρουσιάστρια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το GNTM επιστρέφει ανανεωμένο με νέα κριτική επιτροπή και παρουσιάστρια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Αυτός ο παρουσιαστής έρχεται ανανεωμένος στο OPEN τα Σαββατοκύριακα... - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Αυτός ο παρουσιαστής έρχεται ανανεωμένος στο OPEN τα Σαββατοκύριακα... - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον χθεσινό αγώνα μπάσκετ
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον χθεσινό αγώνα μπάσκετ
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Ο Τάσος Ιορδανίδης σε ρόλο-έκπληξη σε νέα σειρά του MEGA...
Ο Τάσος Ιορδανίδης σε ρόλο-έκπληξη σε νέα σειρά του MEGA...
"Παιχνίδια Εκδίκησης" Spoiler: Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο
Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε: «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»
Ο Νίκος Μάνεσης επέστρεψε: «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»