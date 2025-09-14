2025-09-14 10:33:32
Φωτογραφία για Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'



Πρεμιέρα έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου το νέο εγχείρημα του ΣΚΑΪ, Weekend Live. Ωστόσο, το ξεκίνημα μόνο εντυπωσιακό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η εκπομπή περιορίστηκε σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Ο μέσος όρος  στο δυναμικό κοινό διαμορφώθηκε στο 6,5%, με τις αποδόσεις ανά 16λεπτο να κινούνται μεταξύ 5,6% και 7,1% (6,9 – 5,6 – 5,6 – 6,6 – 6,8 – 7,1 – 7,0).

Με τέτοια νούμερα, δύσκολα μπορεί να μιλήσει κανείς για δυνατή πρεμιέρα. Το Weekend Live καλείται από εδώ και πέρα να αποδείξει αν μπορεί να σταθεί στον ανταγωνισμό της μεσημεριανής ζώνης ή αν θα μείνει μια ακόμα… προσπάθεια που θα μείνει μόνο στα λόγια ότι "γίνεται και καλύτερα"...



Πηγή: tvnea.com
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία , η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία , η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης
