





Πρεμιέρα έκανε το μεσημέρι του Σαββάτου το νέο εγχείρημα του ΣΚΑΪ, Weekend Live. Ωστόσο, το ξεκίνημα μόνο εντυπωσιακό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς η εκπομπή περιορίστηκε σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης.

Ο μέσος όρος στο δυναμικό κοινό διαμορφώθηκε στο 6,5%, με τις αποδόσεις ανά 16λεπτο να κινούνται μεταξύ 5,6% και 7,1% (6,9 – 5,6 – 5,6 – 6,6 – 6,8 – 7,1 – 7,0).

Με τέτοια νούμερα, δύσκολα μπορεί να μιλήσει κανείς για δυνατή πρεμιέρα. Το Weekend Live καλείται από εδώ και πέρα να αποδείξει αν μπορεί να σταθεί στον ανταγωνισμό της μεσημεριανής ζώνης ή αν θα μείνει μια ακόμα… προσπάθεια που θα μείνει μόνο στα λόγια ότι "γίνεται και καλύτερα"...

Πηγή: tvnea.com