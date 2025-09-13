2025-09-13 15:46:34

Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας τις οικογένειες Χαμπαίων και Τριαντάφυλλων. Το νέο σενάριο ξεκινά «Το Σόι σου» επιστρέφει και φέρνει στο καστ νέα πρόσωπα: παιδιά των βασικών χαρακτήρων, όπως ο έφηβος Μένιος, γιος του Κωνσταντίνου από τον πρώτο του γάμο, η Χαρά, κόρη του Μιχάλη και της Όλγας, ο γιος του Διονύση με την Αλίνα, καθώς και το εξάχρονο υιοθετημένο παιδί του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας.



Στα τελευταία επεισόδια του πέμπτου κύκλου, η Λυδία και ο Σάββας είχαν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος έμεναν με τον γιο τους στο πατρικό των Τριαντάφυλλων στην Κηφισιά, όπου μετακόμισαν και η Χαρούλα με τον Βαγγέλη. Παράλληλα, ο Βαγγέλης είχε παραχωρήσει την αλυσίδα κρεοπωλείων στον Μιχάλη. Από εδώ ξεκινά ο νέος κύκλος, με τις ζωές των χαρακτήρων να έχουν αλλάξει και νέες καταστάσεις να υπόσχονται κωμικές και συγκινητικές στιγμές.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ