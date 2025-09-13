2025-09-13 15:46:34
Φωτογραφία για «Το Σόι σου» επιστρέφει... έξι χρόνια πίσω από τον 5ο κύκλο
Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας τις οικογένειες Χαμπαίων και Τριαντάφυλλων. Το νέο σενάριο ξεκινά «Το Σόι σου» επιστρέφει και φέρνει στο καστ νέα πρόσωπα: παιδιά των βασικών χαρακτήρων, όπως ο έφηβος Μένιος, γιος του Κωνσταντίνου από τον πρώτο του γάμο, η Χαρά, κόρη του Μιχάλη και της Όλγας, ο γιος του Διονύση με την Αλίνα, καθώς και το εξάχρονο υιοθετημένο παιδί του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας.

Στα τελευταία επεισόδια του πέμπτου κύκλου, η Λυδία και ο Σάββας είχαν μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος έμεναν με τον γιο τους στο πατρικό των Τριαντάφυλλων στην Κηφισιά, όπου μετακόμισαν και η Χαρούλα με τον Βαγγέλη. Παράλληλα, ο Βαγγέλης είχε παραχωρήσει την αλυσίδα κρεοπωλείων στον Μιχάλη. Από εδώ ξεκινά ο νέος κύκλος, με τις ζωές των χαρακτήρων να έχουν αλλάξει και νέες καταστάσεις να υπόσχονται κωμικές και συγκινητικές στιγμές.

Πηγή: tvnea.com
Το Happy Day επιστρέφει στον Alpha -Τι ανακοίνωσε το κανάλι για την πρεμιέρα;
Το «The Chase» επιστρέφει για 5η σεζόν στο MEGA - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
«Τροχό της Τύχης»: Επιστρέφει ανανεωμένο... - Ποιες μέρες θα παίζει;
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Αυτή είναι η καταξιωμένη σεφ που επιστρέφει τηλεοπτικά - Σε ποια εκπομπή θα την βλέπουμε;
Aστέρας του Netflix πέθανε στα 37 του μετά από πτώση από κτίριο – Θλίψη στους θαυμαστές
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι σήμερα η «Όλια» που εντυπωσίασε στη σειρά του MEGA «Λένη» με την Κάτια Δανδουλάκη
Ξέσπασε φωτιά στο εστιατόριό του γνωστού κριτή του MasterChef,Πάνου Ιωαννίδη
Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Ήταν λάθος που δεν μπήκε το όνομά μου στους Απαράδεκτους – Μετάνιωσα»
Από το GNTM και το SURVIVOR στα… γήπεδα του OPEN
