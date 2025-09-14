2025-09-14 10:46:09
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοιχία , η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα λόγω βλάβης
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, η αμαξοστοιχία 521, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα στις 07:00, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια- Σφίγγα.Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (κλειδούχος) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξανά στον δρόμο με το «van» του - Πότε θα κάνει πρεμιέρα και ποια μέρα θα παίζει;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Τα δρομολόγια της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο με λεωφορεία.
Hellenic Train: Τα δρομολόγια της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο με λεωφορεία.
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
Μικρής διάρκειας διακοπή στην ύδρευση της Κανδήλας για αποκατάσταση βλάβης.
Μικρής διάρκειας διακοπή στην ύδρευση της Κανδήλας για αποκατάσταση βλάβης.
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Οι νέες ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και το ηχηρό μήνυμα των χαμηλών τηλεθεάσεων
Οι νέες ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και το ηχηρό μήνυμα των χαμηλών τηλεθεάσεων
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix