2025-09-14 10:46:09

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, η αμαξοστοιχία 521, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στην Τιθορέα στις 07:00, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια- Σφίγγα.Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (κλειδούχος) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, sidirodromikanea

