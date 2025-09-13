2025-09-13 16:58:05
Η αρχή της φετινή τηλεοπτική σεζόν βρίσκει τον ΣΚΑΪ σε δύσκολη θέση στον τομέα των ενημερωτικών εκπομπών της απογευματινής ζώνης. Οι δύο νέες προσπάθειες, το «Το ’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό και το «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου, παρά τις υψηλές προσδοκίες, δεν κατάφεραν να κερδίσουν το κοινό. Τα νούμερα τηλεθέασης παραμένουν χαμηλά, συχνά σε πολύ  χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα αμφισβήτησης για την κατεύθυνση που έχει χαράξει ο σταθμός στο συγκεκριμένο πεδίο.

Δεν πρόκειται απλώς για δύο αποτυχημένα λανσαρίσματα(τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα)· είναι ενδεικτικό μιας γενικότερης τάσης. Το τηλεοπτικό κοινό δείχνει να γυρνάει την πλάτη σε εκπομπές που ανακυκλώνουν γνώριμες συνταγές, χωρίς να φέρνουν κάτι ουσιαστικά νέο. Η ενημέρωση μέσα από talk shows, αντιπαραθέσεις και πάνελ ειδικών φαίνεται ότι έχει κουράσει. Οι τηλεθεατές είτε αναζητούν πιο ανάλαφρο περιεχόμενο σε άλλους σταθμούς είτε στρέφονται στο διαδίκτυο και στα social media για άμεση και πολυφωνική ενημέρωση.

Η περίπτωση του ΣΚΑΪ είναι χαρακτηριστική: επένδυσε σε πρόσωπα με αναγνωρίσιμη διαδρομή, σε εκπομπές με φιλόδοξο ύφος, αλλά το αποτέλεσμα  δείχνει να μην τους δικαιώνει... Οι μετρήσεις τηλεθέασης δείχνουν ξεκάθαρα ότι η απλή μεταφορά γνώριμων ονομάτων και τηλεοπτικών “πακέτων” δεν αρκεί για να πείσει το δυναμικό κοινό, το οποίο πλέον ζητά ρυθμό, ουσία και αυθεντικότητα.

Αν κάτι καταγράφεται με σαφήνεια, είναι πως η ενημέρωση στην τηλεόραση χρειάζεται επαναπροσδιορισμό. Οι θεατές δεν ικανοποιούνται πια με τα ίδια σχήματα. Ο ΣΚΑΪ, που κάποτε κυριαρχούσε σε αυτό το πεδίο, καλείται να διαβάσει ξανά τις ανάγκες του κοινού και να τολμήσει πραγματική ανανέωση. Διαφορετικά, οι χαμηλές πτήσεις θα συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν την κόπωση του τηλεθεατή και να αποδυναμώνουν το άλλοτε ισχυρό χαρτί της ενημερωτικής του ταυτότητας.



Πηγή: tvnea.com
