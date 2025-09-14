2025-09-14 10:33:32
Φωτογραφία για Έτσι θα λένε την βραδυνή εκπομπή του Κουσουλού στον ΑΝΤ1



Ο Πέτρος Κουσουλός εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με διπλή παρουσία.

Μετά την αποχώρησή του από το Open και την εκπομπή «Υποθέσεις», ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει τις «Αποκαλύψεις», οι οποίες επιστρέφουν ανανεωμένες και σε δύο διαφορετικές ζώνες.

Η καθημερινή εκδοχή της εκπομπής θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 13:30, ενώ σύντομα θα προστεθεί και μια βραδινή εβδομαδιαία εκπομπή με τίτλο «Νύχτα αποκαλύψεων».

Σύμφωνα με τη Realnews, η δεύτερη εκπομπή εξετάζεται να ενταχθεί στη late night ζώνη της Παρασκευής, «απέναντι» από την Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ», δημιουργώντας έτσι μια βραδιά με ιδιαίτερα έντονο τηλεοπτικό ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
IFA 2025: Η AI ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ – ΑΠΟ ΣΑΛΟΝΙΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ...ΚΟΥΖΙΝΑ, ΝΕΧΡΙ ΤΑ laptops και το gaming!
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Σεπτέμβριος στο ΑΝΤ1+ γεμίζει με μάχες και αδρεναλίνη!
Ο Σεπτέμβριος στο ΑΝΤ1+ γεμίζει με μάχες και αδρεναλίνη!
"Καλοκαίρι Παρέα": Έτσι αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές η Κατερίνα Καραβάτου
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Οι 15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο Grand Hotel του ΑΝΤ1
Οι 15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο Grand Hotel του ΑΝΤ1
Αυτή είναι η καταξιωμένη σεφ που επιστρέφει τηλεοπτικά - Σε ποια εκπομπή θα την βλέπουμε;
Αυτή είναι η καταξιωμένη σεφ που επιστρέφει τηλεοπτικά - Σε ποια εκπομπή θα την βλέπουμε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Συνδυασμοί Υλικών & Υφών για ζεστή Φθινοπωρινή Διακόσμηση
Οι νέες ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και το ηχηρό μήνυμα των χαμηλών τηλεθεάσεων
Οι νέες ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ και το ηχηρό μήνυμα των χαμηλών τηλεθεάσεων
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix
«Το Σόι σου» επιστρέφει... έξι χρόνια πίσω από τον 5ο κύκλο
«Το Σόι σου» επιστρέφει... έξι χρόνια πίσω από τον 5ο κύκλο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε το νέο κινηματογραφικό τρέιλερ με σκηνές...
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε το νέο κινηματογραφικό τρέιλερ με σκηνές...