





Ο Πέτρος Κουσουλός εντάσσεται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με διπλή παρουσία.

Μετά την αποχώρησή του από το Open και την εκπομπή «Υποθέσεις», ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει τις «Αποκαλύψεις», οι οποίες επιστρέφουν ανανεωμένες και σε δύο διαφορετικές ζώνες.

Η καθημερινή εκδοχή της εκπομπής θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 13:30, ενώ σύντομα θα προστεθεί και μια βραδινή εβδομαδιαία εκπομπή με τίτλο «Νύχτα αποκαλύψεων».

Σύμφωνα με τη Realnews, η δεύτερη εκπομπή εξετάζεται να ενταχθεί στη late night ζώνη της Παρασκευής, «απέναντι» από την Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ», δημιουργώντας έτσι μια βραδιά με ιδιαίτερα έντονο τηλεοπτικό ανταγωνισμό.

Πηγή: tvnea.com