Ο Γιώργος Κουρδής και η Ευλαμπία Ρέβη αποφάσισαν να κινηθούν νομικά κατά του ΣΚΑΪ, έπειτα από την επιλογή του καναλιού να αναθέσει στον Γιάννη Τσιμιτσέλη τον ρόλο του παρουσιαστή της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα», περιορίζοντας τους ίδιους στη θέση των ρεπόρτερ. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο σχετικό δελτίο Τύπου του σταθμού δεν γίνεται καμία αναφορά στα ονόματα των δύο δημοσιογράφων.Οι δικηγορικές εταιρίες των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή στην κοινή προσπάθεια τους να προασπίσουν τα δικαιώματα τους απέναντι στην αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.Ειδικότερα ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” σε ρεπόρτερ αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου αλλά ηθοποιού.Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα.Η συμπεριφορά αυτή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ εκτός από αντισυμβατική προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία όχι μόνο των δύο δημοσιογράφων αλλά και του συνολικού δημοσιογραφικού χώρου.Πηγή: tvnea.com