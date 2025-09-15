Ο Βαγγέλης Περρής έκανε την εμφάνισή του στην πρεμιέρα του «Πρωινού», όπου ο Γιώργος Λιάγκας τον υποδέχτηκε με μια θερμή και εγκάρδια αγκαλιά, δείχνοντας τη χαρά του για τη συνάντησή τους και δημιουργώντας μια φιλική ατμόσφαιρα στο πλατό.Οι δύο άντρες μάλιστα έκαναν χιούμορ για το φετινό τρέιλερ του "Πρωινού", συμφωνώντας πως... ήταν άθλιο.“Έλα να σου κάνω μια αγκαλιά, γιατί κλείσαμε με αγκαλιά. Αυτός εδώ ο άνθρωπος που με ρωτάτε αν με εκτιμά ή δεν με εκτιμά, βγήκε και είπε ότι είναι άθλιο το τρέιλερ. Θέλω να σου πω ότι συμφωνώ μαζί σου, ήταν άθλιο το τρέιλερ”, είπε γελώντας ο Γιώργος Λιάγκας.Και δεν ξέρω αν είναι ο Χριστοφόρου εδώ, αλλά εμένα δε μου άρεσε το τρέιλερ κι αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τσακωνόμουν συνέχεια με τον Χριστοφόρου. Όταν, δε, είπες ότι είναι άθλιο το τρέιλερ -που το είπες για πλάκα-, πήρα τον Χριστοφόρου και του είπα: είδες;" είπε με χιούμορ στον Βαγγέλη Περρή ο Γιώργος Λιάγκας.Ο Βαγγέλης Περρής θέλησε να τονίσει ότι έχει αναβαθμιστεί το σκηνικό από το οποίο βγαίνει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος φέτος, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν ο ίδιος. “Έχετε βάλει μέχρι και καρέκλα με ροδάκια”, ανέφερε χαρακτηριστικά.Κατόπιν, ο παρουσιαστής επεσήμανε στον Βαγγέλη Περρή: “Αν ποτέ θελήσεις να γυρίσεις, η θέση αυτή είναι δική σου”, σημείωσε ο Γιώργος Λιάγκας.Θυμίζουμε, ότι τη φετινή σεζόν τον σχολιαστικό ρόλο του Βαγγέλη Περρή στο "Πρωινό" έχει πάρει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.Πηγή: tvnea.com