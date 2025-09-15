2025-09-15 16:08:40
Φωτογραφία για Οι “Αποκαλύψεις” έκαναν πρεμιέρα– Ο Κουσουλός δεσμεύεται για έγκριτο και αληθινό ρεπορτάζ
Πρεμιέρα στη νέα του τηλεοπτική στέγη έκανε ο Πέτρος Κουσουλός, καλησπερίζοντας τους τηλεθεατές με θετική ενέργεια και περνώντας αμέσως στην ουσία, παρουσιάζοντας τα πιο καυτά ρεπορτάζ της ημέρας.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη μου απέναντι στα στελέχη του καναλιού που μας αγκάλιασαν από την αρχή. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Θέλω να σας μιλήσω κοιτώντας σας στα μάτια. Οι “Αποκαλύψεις” είναι μια εκπομπή που την ετοιμάζαμε όλο το καλοκαίρι. Είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή, θα κάνει σκληρή έρευνα και δεν θα λέει μισές αλήθειες. Θα είναι στιβαρή, έγκριτη, έγκυρη και με αποκλειστικά ρεπορτάζ. Είναι μια εκπομπή φτιαγμένη για εσάς».

Ο Πέτρος Κουσουλός ξεκαθάρισε και τον δικό του τρόπο δουλειάς: «Είμαι ένας χαρακτήρας που δεν έχει μάθει να στρογγυλεύει τις αλήθειες, είμαι ένας χαρακτήρας που δεν έχω μάθει να χαϊδεύω αυτιά. Πολλοί ρωτάτε “πήγες στον ΑΝΤ1, θα σε λογοκρίνουν;”. Η απάντηση θα δοθεί μέσα από την έρευνα».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
Πέτρος Κουσουλός: Η Ζήνα Κουτσελίνη από ό,τι έμαθα επέκτεινε και τη διάρκεια της εκπομπής - Είναι κάτι που εμένα με...
«Καλημέρα Ελλάδα»: Δειλή πρεμιέρα με Στάθη – Λιβαθυνού και μικρές μόνο αλλαγές - Δεν ήταν έτοιμο ούτε το STUDIO(;)
«Καλημέρα Ελλάδα»: Δειλή πρεμιέρα με Στάθη – Λιβαθυνού και μικρές μόνο αλλαγές - Δεν ήταν έτοιμο ούτε το STUDIO(;)
Νωρίς νωρίς: Αυτά είπαν στην πρεμιέρα τους Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη
Νωρίς νωρίς: Αυτά είπαν στην πρεμιέρα τους Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Πρεμιέρα με τριαντάφυλλα και βελάκια - Τι ειπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη;
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ: Πρεμιέρα με τριαντάφυλλα και βελάκια - Τι ειπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«The Roadshow»: Αυτοί είναι προορισμοί που θα επισκεφτούν φέτος...
«The Roadshow»: Αυτοί είναι προορισμοί που θα επισκεφτούν φέτος...
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;
Power Talk: Φήμες μέχρι και για πρόωρη διακοπή της εκπομπής... - Πάει Σαββατοκύριακο αν...;
Super Κατερίνα: Σε μια πιο χαλαρή τηλεοπτική εκδοχή
Super Κατερίνα: Σε μια πιο χαλαρή τηλεοπτική εκδοχή
Παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης Αστακού.
Παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης Αστακού.
Δευτέρα, 15/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 15/9/2025: Εργασίες ημέρας