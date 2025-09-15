2025-09-15 16:08:40

Πρεμιέρα στη νέα του τηλεοπτική στέγη έκανε ο Πέτρος Κουσουλός, καλησπερίζοντας τους τηλεθεατές με θετική ενέργεια και περνώντας αμέσως στην ουσία, παρουσιάζοντας τα πιο καυτά ρεπορτάζ της ημέρας.



«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη μου απέναντι στα στελέχη του καναλιού που μας αγκάλιασαν από την αρχή. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.



«Θέλω να σας μιλήσω κοιτώντας σας στα μάτια. Οι “Αποκαλύψεις” είναι μια εκπομπή που την ετοιμάζαμε όλο το καλοκαίρι. Είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή, θα κάνει σκληρή έρευνα και δεν θα λέει μισές αλήθειες. Θα είναι στιβαρή, έγκριτη, έγκυρη και με αποκλειστικά ρεπορτάζ. Είναι μια εκπομπή φτιαγμένη για εσάς».



Ο Πέτρος Κουσουλός ξεκαθάρισε και τον δικό του τρόπο δουλειάς: «Είμαι ένας χαρακτήρας που δεν έχει μάθει να στρογγυλεύει τις αλήθειες, είμαι ένας χαρακτήρας που δεν έχω μάθει να χαϊδεύω αυτιά. Πολλοί ρωτάτε “πήγες στον ΑΝΤ1, θα σε λογοκρίνουν;”. Η απάντηση θα δοθεί μέσα από την έρευνα».



