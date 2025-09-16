Με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ξεκίνησαν οι νέες μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές του ΣΚΑΪ, πριν ακόμα εμφανιστεί πλήρως ο ανταγωνισμός από τα υπόλοιπα κανάλια.

Η εκπομπή Το ‘χουμε σημείωσε μόλις 2,5% τηλεθέαση, ενώ τα ίδια χαμηλά ποσοστά (2,5%) κατέγραψε και το Power Talk. Στον αντίποδα, η εκπομπή Καθαρές Κουβέντες στο Open κατάφερε να κινηθεί υψηλότερα με 3,9%, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία του Live News στο Mega, που κατέγραψε 13,5% και βρέθηκε άνετα στην πρώτη θέση της ζώνης.

Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι ο δρόμος για τις νέες εκπομπές του ΣΚΑΪ είναι δύσκολος, καθώς καλούνται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού σε μια ζώνη με ισχυρό ανταγωνισμό.







*νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)Πηγή: tvnea.com