Με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά ξεκίνησαν οι νέες μεσημεριανές και απογευματινές εκπομπές του ΣΚΑΪ, πριν ακόμα εμφανιστεί πλήρως ο ανταγωνισμός από τα υπόλοιπα κανάλια.

Η εκπομπή Το ‘χουμε σημείωσε μόλις 2,5% τηλεθέαση, ενώ τα ίδια χαμηλά ποσοστά (2,5%) κατέγραψε και το Power Talk. Στον αντίποδα, η εκπομπή Καθαρές Κουβέντες στο Open κατάφερε να κινηθεί υψηλότερα με 3,9%, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία του Live News στο Mega, που κατέγραψε 13,5% και βρέθηκε άνετα στην πρώτη θέση της ζώνης.

Τα ποσοστά αυτά καταδεικνύουν ότι ο δρόμος για τις νέες εκπομπές του ΣΚΑΪ είναι δύσκολος, καθώς καλούνται να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού σε μια ζώνη με ισχυρό ανταγωνισμό.



*νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)

«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
Πρεμιέρες στη μεσημεριανή ζώνη: Πέτρος Κουσουλός vs Ζήνα Κουτσελίνη - Ποιος βγήκε νικητής;
Πρεμιέρες στη μεσημεριανή ζώνη: Πέτρος Κουσουλός vs Ζήνα Κουτσελίνη - Ποιος βγήκε νικητής;
Πρεμιέρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Με μονοψήφια συνεχίζει και το Weekend Live στη δεύτερη του εμφάνιση - Αναλυτικά τα 15'
Πως κινούνται τα τρένα στη Βόρειο Ελλάδα - Γιατί πάνε με χαμηλές ταχύτητες
Weekend Live: Καλύτερα... δεν έγινε στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
Ελένη Τσολάκη: Δεν αισθάνομαι αντίπαλος με κανέναν - Δεν έχουμε ανταλλάξει με τον Λάμπρο, έχουμε...
Γιώργος Λιανός: Οι δυσκολίες των γυρισμάτων, το μέλλον του Survivor και οι αιχμές για την τηλεθέαση
Παναγιώτης Στάθης: Αν ξεκίνησα πρώτη μέρα...δεν είναι καλό σημάδι, να το ξέρετε
Βασίλης Σώζος: Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα…
Ο Π.Ο.Υ. συνιστά τα νέα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας
