Λίγο πριν από την τηλεοπτική του επιστροφή με το νέο παιχνίδι Floor στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Λιανός παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, οι οποίες προβλήθηκαν μέσα από την εκπομπή Happy Day του Alpha. Ο παρουσιαστής μίλησε για τις δυσκολίες των γυρισμάτων, αλλά και για το μέλλον του Survivor.

Αρχικά, αναφέρθηκε στο Exathlon, σημειώνοντας:

«Το παρακολούθησα, ο Γιώργος Καράβας είναι μια χαρά. Εύχομαι τα καλύτερα, καθώς εκεί εργάζονται πολλά παιδιά που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Δεν ξέρω πλέον τι θεωρείται “αναμενόμενο” στην ελληνική τηλεόραση· εγώ πιστεύω στις καλές παραγωγές που έχουν δυσκολία και αξίζουν εκτίμηση».

Στη συνέχεια, σχολίασε το The Voice, λέγοντας:

«Δεν θα μου λείψει, γιατί το έχω κάνει αρκετές χρονιές και πέρασα πάρα πολύ καλά. Οπότε πηγαίνει μια ο Καπουτζίδης, όταν δεν μπορεί ο Καπουτζίδης πάω εγώ και αντίστροφα. Υπάρχει ένα τέτοιο αλισβερίσι».


Ερωτηθείς για τα νούμερα τηλεθέασης, με αφορμή τις «χαμηλές πτήσεις» του Exathlon αλλά και την επικείμενη επιστροφή του Survivor, απάντησε με χιούμορ:

«Πάρα πολύ με αγχώνει το μέλλον του Survivor, αλλά ευτυχώς παίρνω ψυχοφάρμακα και είμαι μια χαρά. Δεν κοιτάμε τα νούμερα τηλεθέασης, κοιτάμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις ενός τόσο απαιτητικού προγράμματος».

Παράλληλα, συμπλήρωσε αστειευόμενος πως, αν τα κανάλια έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στα νούμερα, «θα λειτουργούσαν διαφορετικά».

Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον τρόπο διατύπωσης ορισμένων ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους:

«Υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο στις ερωτήσεις και δεν μ’ αρέσει αυτό».

