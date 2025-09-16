2025-09-16 10:44:17
Η μεσημεριανή ζώνη της τηλεόρασης υποδέχτηκε νέες πρεμιέρες με έντονο ανταγωνισμό και ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην τηλεθέαση.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό, που έκανε πρεμιέρα στον ΑΝΤ1, κατέγραψε ποσοστό 11,4%, κερδίζοντας την πρώτη «μάχη» της τηλεθέασης στην έναρξή της. Με έμφαση στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική έρευνα, η νέα πρόταση του σταθμού φαίνεται πως τράβηξε την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού.

Απέναντί της, η έμπειρη Ζήνα Κουτσελίνη με τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» σημείωσε 9,3%, επιβεβαιώνοντας πως εξακολουθεί να διαθέτει το δικό της πιστό κοινό στη μεσημεριανή ζώνη, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό.

Τα πρώτα δείγματα δείχνουν πως η φετινή σεζόν θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό «στίβο», με τις εκπομπές να διεκδικούν κομμάτι από την πίτα της τηλεθέασης, προσφέροντας ενημέρωση αλλά και έντονο παρασκήνιο.

*νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)

Πηγή: tvnea.com
