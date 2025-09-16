





Δυναμικό ξεκίνημα είχε η νέα τηλεοπτική σεζόν με σκληρό ανταγωνισμό στην prime time ζώνη. Αν και δεν έκαναν πρεμιέρα όλα τα προγράμματα, αρκετά μπήκαν ήδη στη μάχη, δείχνοντας από νωρίς ποιοι τίτλοι θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Το «Είσαι το ταίρι μου» κατέκτησε την πρώτη θέση με 16,2%, αφήνοντας πίσω του το «Σόι σου», που σημείωσε 15,7% στην πρώτη ώρα και 15,3% στη δεύτερη. Το «Στο παρά πέντε» κινήθηκε επίσης ικανοποιητικά με 12,4%.

Στο STAR, η «Φάρμα» έκανε πρεμιέρα με 11,2%, ενώ η σειρά «Καλά θα πάει και αυτό» περιορίστηκε στο 5,7%. Στην ΕΡΤ1, η «Ηλέκτρα» συγκέντρωσε μόλις 2,1%, ενώ το «Παιδί» 3,7%.

Ο ANT1 πρόβαλε την κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», η οποία απέσπασε 9%, ενώ ο ΣΚΑΪ με το «Έξαθλον» δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 7,5%.

Η πρώτη τηλεοπτική «σφαγή» της σεζόν έδειξε ξεκάθαρα ότι οι σειρές μυθοπλασίας εξακολουθούν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα ριάλιτι και τις ταινίες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ακόμη πιο έντονος ανταγωνισμός, καθώς μπαίνουν στη μάχη και τα υπόλοιπα μεγάλα χαρτιά των καναλιών.

*νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)Πηγή: tvnea.com