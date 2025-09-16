2025-09-16 10:44:17
Φωτογραφία για «Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;



 Δυναμικό ξεκίνημα είχε η νέα τηλεοπτική σεζόν με σκληρό ανταγωνισμό στην prime time ζώνη. Αν και δεν έκαναν πρεμιέρα όλα τα προγράμματα, αρκετά μπήκαν ήδη στη μάχη, δείχνοντας από νωρίς ποιοι τίτλοι θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Το «Είσαι το ταίρι μου» κατέκτησε την πρώτη θέση με 16,2%, αφήνοντας πίσω του το «Σόι σου», που σημείωσε 15,7% στην πρώτη ώρα και 15,3% στη δεύτερη. Το «Στο παρά πέντε» κινήθηκε επίσης ικανοποιητικά με 12,4%.

Στο STAR, η «Φάρμα» έκανε πρεμιέρα με 11,2%, ενώ η σειρά «Καλά θα πάει και αυτό» περιορίστηκε στο 5,7%. Στην ΕΡΤ1, η «Ηλέκτρα» συγκέντρωσε μόλις 2,1%, ενώ το «Παιδί» 3,7%.

Ο ANT1 πρόβαλε την κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», η οποία απέσπασε 9%, ενώ ο ΣΚΑΪ με το «Έξαθλον» δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 7,5%.

Η πρώτη τηλεοπτική «σφαγή» της σεζόν έδειξε ξεκάθαρα ότι οι σειρές μυθοπλασίας εξακολουθούν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα ριάλιτι και τις ταινίες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται ακόμη πιο έντονος ανταγωνισμός, καθώς μπαίνουν στη μάχη και τα υπόλοιπα μεγάλα χαρτιά των καναλιών.

*νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)

Πηγή: tvnea.com
Ελένη Τσολάκη: Δεν αισθάνομαι αντίπαλος με κανέναν - Δεν έχουμε ανταλλάξει με τον Λάμπρο, έχουμε...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)
Δυναμικές πρεμιέρες στα ψυχαγωγικά πρωινά – Ποιοι ξεχώρισαν;
Πρεμιέρες στη μεσημεριανή ζώνη: Πέτρος Κουσουλός vs Ζήνα Κουτσελίνη - Ποιος βγήκε νικητής;
Γιώργος Λιάγκας: Δεν μπορεί η ΕΣΗΕΑ να παρεμβαίνει στις επιλογές των καναλιών... - Είναι διευθυντής προγράμματος καναλιού;
Η μπασκετική δράση έφερε την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση με σαρωτικά ποσοστά
Γιώργος Λιανός: Οι δυσκολίες των γυρισμάτων, το μέλλον του Survivor και οι αιχμές για την τηλεθέαση
Παναγιώτης Στάθης: Αν ξεκίνησα πρώτη μέρα...δεν είναι καλό σημάδι, να το ξέρετε
Βασίλης Σώζος: Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα…
Ο Π.Ο.Υ. συνιστά τα νέα φάρμακα για το αδυνάτισμα ως θεραπεία της παχυσαρκίας
16 Σεπτεμβρίου: Ημέρα Φαρμακείου στη Γερμανία – Τα μηνύματα από την Deutscher Apothekertag