Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε δυναμικά για τις πρωινές ζώνες, με τα κανάλια να ρίχνονται στη μάχη της τηλεθέασης από την πρώτη κιόλας μέρα.

Το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 έκανε πρεμιέρα με ποσοστό 12,1%, δείχνοντας ότι το κοινό παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις αλλαγές στη σύνθεση και στο ύφος της εκπομπής.

Στον Alpha, το «Happy Day» επέστρεψε με ισχυρή παρουσία, συγκεντρώνοντας 15,2%, επίδοση που το έφερε στην κορυφή της πρωινής ζώνης.

Το «Κοινωνία Ώρα Mega» κράτησε σταθερά υψηλά ποσοστά, φτάνοντας στο 14,3%, συνεχίζοντας την καλή πορεία της εκπομπής.

Αντίθετα, χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν τα υπόλοιπα κανάλια. Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε μόλις 6,2%, η «Ώρα Ελλάδος» στο Open περιορίστηκε στο 4,5%, ενώ η ΕΡΤ1 με το «Νωρίς Νωρίς» συγκέντρωσε 5,5%.

Η «μάχη» των πρωινών αναμένεται έντονη και τις επόμενες ημέρες, καθώς τα κανάλια επιχειρούν να κερδίσουν το κοινό με νέα πρόσωπα, φρέσκες ιδέες και ανανεωμένο περιεχόμενο.



Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)

