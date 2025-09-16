2025-09-16 10:44:17
Με έντονο ανταγωνισμό ξεκίνησε η φετινή σεζόν στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης, καθώς οι ψυχαγωγικές εκπομπές έκαναν πρεμιέρα με στόχο να κερδίσουν την προτίμηση του κοινού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τηλεθέασης, στην κορυφή βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στον Alpha με ποσοστό 18,7%, αφήνοντας πίσω τους ανταγωνιστές. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ακολούθησε με 14,4%, ενώ σε κοντινή απόσταση κινήθηκε το «Buongiorno» με 14%.

Το «Breakfast @ Star» συγκέντρωσε 9,3%, ενώ τα «Ατέριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν μόλις 4,6%. Το «Live You» περιορίστηκε στο 5%, ενώ το «10 Παντού» στο Open συγκέντρωσε 6,1%. Τέλος, στην ΕΡΤ1 η εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» σημείωσε 5,1%.

Η μάχη της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης μόλις ξεκίνησε και τα επόμενα εβδομαδιαία νούμερα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι εκπομπές αναζητούν σταθερό κοινό και τηλεθεατική δυναμική.

*νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης στις "πρεμιέρες" και σε όλα τα προγράμματα (15/9/2025)

Πηγή: tvnea.com
