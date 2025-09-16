2025-09-16 10:44:17

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να ξανακάνει πρωινό πρόγραμμα.



«Είπα πως αν ποτέ ξαναέκανα πρωινό, όπως πρωινό κάνουμε και στο ραδιόφωνο, θα ήταν σε στυλ Πρωινού καφέ και όχι κάτι που να έχει σχέση με δημοσιογραφικό τόσο πολύ γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος και γιατί δεν ξέρω την δουλειά. Θα πήγαινα μόνο στην ψυχαγωγία, να θυμηθούμε τα παλιά καλά χρόνια.



Δεν έχω κανέναν σκοπό να επιστρέψω στο πρωινό. Αυτά είναι πάντα όλα σε θεωρητικό επίπεδο όταν με ρωτάνε εάν θα ξαναέκανα πρωινό. Ό,τι κάνω, το θέλω. Άμα δεν το θέλω, δεν θα το κάνω».



Πηγή: tvnea.com



