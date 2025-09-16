Γλώσσα: Με τη βοήθεια της προηγούμενης ανάρτησης, αρχικά, ολοκληρώνουμε την έκθεση με τα θετικά και τα αρνητικά της διαφήμισης (όσοι δεν την ολοκληρώσαμε στην τάξη, βέβαια). Έπειτα, κάνουμε τις εργασίες 5 (σελίδα 45 - Β.Μ.) και 6 (σελίδα 40 - Τ.Ε.) πάνω στις αιτιολογικές προτάσεις.Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 15 - Β.Μ.) και συμβουλευτούμε τη σχετική ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 4ου κεφαλαίου "Οι αριθμοί αναμετριούνται" (σελίδα 16 - Β.Μ.) και μετά λύνουμε την άσκηση 3, το πρόβλημα 1 και το πρόβλημα 2 (σελίδες 13, 14 - Τ.Ε.).Σχολική ζωή: Για την Τετάρτη, 17/9, το πρόγραμμα έχει ως εξής:ΓλώσσαΓλώσσαΓυμναστικήΑγγλικάΙστορίαΦυσική

