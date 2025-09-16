2025-09-16 11:00:33
Φωτογραφία για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου



 Αγαπητοί/ές κύριοι/ες,

Σας αποστέλλουμε την επισυναπτόμενη πρόσκληση για την παρουσίαση του έργου «Πολιτιστικές Διαδρομές σε Εμβληματικούς Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.....

