ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
2025-09-16 11:00:33
Αγαπητοί/ές κύριοι/ες,
Σας αποστέλλουμε την επισυναπτόμενη πρόσκληση για την παρουσίαση του έργου «Πολιτιστικές Διαδρομές σε Εμβληματικούς Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 20:00 μ.μ. στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
