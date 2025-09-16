Το 6ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου, που συνδιοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αργολίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, με την οργανωτική ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλείας, θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Δήμου Ήλιδας στην Αμαλιάδα.

Με κεντρικό μήνυμα «Ο ρόλος του φαρμακοποιού στους σύγχρονους καιρούς: νέες εξελίξεις - σταθερές αξίες», το φετινό συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Ήλιδας, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών, ενώ θα το παρακολουθήσουν φαρμακοποιοί και βοηθοί φαρμακείου από όλη την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύγχρονο φαρμακείο, να προτείνουν λύσεις και διεξόδους από την κρίση, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις για τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο φαρμακοποιός ως πάροχος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

3 στρογγυλά τραπέζια

Ο ρόλος του φαρμακοποιού στους σύγχρονους καιρούς: Νέες εξελίξεις – Σταθερές αξίες με ενημέρωση των φαρμακοποιών από τους κ.κ. Απόστολο Βαλτά, Πρόεδρο Δ.Σ. ΠΦΣ, Σεραφείμ Ζήκα, Πρόεδρο Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ, Μανόλη Κατσαράκη, Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. ΠΦΣ, και Ηλία Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο ΠΦΣ.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Σπύρος Λιβαδάς, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Ηλείας, και συμμετέχουν οι κ.κ. Αριστέα Κατσουλάκου, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Αργολίδας, Βασιλική Φράγκου, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Αρκαδίας, Σοφία Κλοκώνη, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Κορινθίας, Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Λακωνίας, και Νικόλαος Ματθιόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Μεσσηνίας.













Ενδοκρινολογικό Τραπέζι σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Ενδοκρινολόγων, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:«Διάγνωση και Αντιμετώπιση Παθήσεων Θυρεοειδούς» από τον Δρα Σαράντη Λιβαδά, Ενδοκρινολόγο – Διαβητολόγο«Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας» από τον κ. Ρόδη Δ. Παπαρώδη, MD, FNLA, Ελληνικό Δίκτυο Ενδοκρινολόγων, Επ. Καθηγητή, Loyola University Medical Center, Maywood, IL και Edward Hines Jr VA Hospital, Hines, IL, ΗΠΑ«Καινοτομία στη Φαρμακευτική Ανάπτυξη»

Ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτόμες θεραπείες και πώς επηρεάζουν το μέλλον των φαρμακοποιών.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι κ.κ. Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Δρ Καριοφύλλης Καραμπέρης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ενότητα «Τα φαρμακεία στην Ευρώπη - Τι αλλάζει, τι μπορεί να εφαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα»

Σε αυτή συμμετέχουν οι κ. Αθανάσιος Γουβάλας, Φαρμακοποιός MSc, Pg Dipl, Γραμματέας ΙΦΕΕ, Πρόεδρος Φ.Σ. Φθιώτιδας, ο Δρ Ανδρέας Βίτσος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Εντεταλμένος Διδάσκων Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Φ.Σ. Ζακύνθου, και η κυρία Γεωργία Τζουλέκη, Κοινοτικός φαρμακοποιός, MSc στην Κοσμητολογία, Αντιπρόσωπος του Φ.Σ. Ηλείας στον ΠΦΣ.

Ανοικτή εκδήλωση για το κοινό «Η Αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών της Ηλείας»

Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο κ. Σπύρος Λιβαδάς, Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Ηλείας, και συμμετέχοντες ο κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης, Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικό, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής, και Γεώργιος Παναγούλιας, Καρδιολόγος, Περιφερειακός Σύμβουλος για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών της Π.Ε. Ηλείας σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της Υγείας.

7 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

«Η συμβολή του φαρμακοποιού στη συμμόρφωση ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή» από τον κ. Κυριάκο Σουλιώτη, Καθηγητή Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου«Το μυστήριο του Διαβήτη τύπου 1» από την κυρία Όλγα Κορδονούρη, Καθηγήτρια, Παιδίατρος Διαβητολόγος Διευθύντρια Παιδιατρικού Νοσοκομείου AUF DER BULT Αννόβερο Γερμανίας«Συμπληρώματα διατροφής: ο ρόλος του φαρμακοποιού στη σωστή χρήση και την πρόληψη ανεπιθύμητων ενεργειών» από την κυρία Ιωάννα Χήνου, Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ«Η συμβολή του φαρμακοποιού στη διαχείριση της ψυχικής υγείας» από τον κ. Κωνσταντίνο Κάσσανδρο, Φαρμακοποιό, MSc, PhDc Ιατρικής ΔΠΘ, Ψυχολόγο (Bsc), Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Φ.Σ. Χαλκιδικής«Η Εξυπηρέτηση των πελατών μας & η Διαχείριση των Αντιρρήσεών τους» από τον κ. Νικόλαο Τράντο, Ψυχολόγο M.Sc - Σύμβουλο Ανάπτυξης Φαρμακείων«Ο Ρόλος του Φαρμακοποιού στην Αυτοφροντίδα» από τον κ. Ηλία Κωνσταντόπουλο, Director Sales & Marketing CHC at Lavipharm, μέλος ΔΣ ΕΦΕΧ «Αντιγριπικός Εμβολιασμός – Ο Φαρμακοποιός στην Πρώτη Γραμμή» από την κυρία Αναστασία Ζώγα, Χημικός, MSc, PhD, PV-Medical Affairs Manager, Τμήμα Εμβολίων ΒΙΑΝΕΞ«Προσήλωση στη Θεραπεία: Ο Φαρμακοποιός στο επίκεντρο της διαχείρισης των Χρόνιων Νοσημάτων» από την κυρία Στέλλα Χαλακατεβάκη, Public & External Affairs Director Servier«Νέα Δεδομένα στην Θεραπεία της Ανεπάρκειας Βιταμίνης D. Καλσιφεδιόλη: Το πρώτο Μη Συνταγογραφούμενο Φάρμακο» από τον κ. Μιχάλη Εμμανουηλίδη, Φαρμακοποιό, MBA in Pharma, Brand Manager CHC OTC ELPEN«HD Corner: Μία νέα εποχή στη διαχείριση καρδιαγγειακού κινδύνου» από τον κ. Απόστολο Καραμπίνη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Karabinis Medical S.A.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνουν:

Παρουσίαση για «Το Νέο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου - Λειτουργία - Χαρακτηριστικά - Φορολογικά Οφέλη - Εγγραφή» από τον κ. Κωνσταντίνο Νικολάου, Γενικό Διευθυντή Prudential B. Marghios & PartnersΠαρουσίαση του Βιβλίου «Πανόραμα της Φαρμακευτικής Ιστορίας (5Φ)», μια ιστορική αναδρομή στα φαρμακεία και το φαρμακεμπόριο στην Πελοπόννησο από τον 19 ο αιώνα… έως και σήμερα, από τον κ. Αντώνη Κ. Ευαγγελίδη, Χημικό Μηχανικό-Συγγραφέα f. CCO & DPO Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ







Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και για να κάνετε την εγγραφή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε το www.peloponnisiako.gr







Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ – ΒΙΑΝ.

Χορηγοί επικοινωνίας: Ο Κόσμος του Φαρμακείου, DailyPharmaNews, HealthMag, Iatro.gr, Iatronet, Farmakopoioi, PharmaTeam, Pharmacorner

Οργάνωση: Noufio Communication Services





