Μία κηδεία, τρία αδέρφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 στον ΑΝΤ1 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.Η αρχή της ιστορίαςΌταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης (Ηλίας Βαλάσης) πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο Νίκος (Κωνταντίνος Λιάρος), ο Φώντας (Μιχάλης Μιχαλακίδης) και η Βιβή (Θεανώ Κλάδη). Μαζί τους θα μπλέξουν και μία πρώην κουνιάδα του Τσατσάνη, η Αντιγόνη (Κωνσταντίνα Μιχαήλ), μία πρώην σύζυγος του, η Χρυσώ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου), μία κομμώτρια, η Μάγδα (Νίκη Λάμη), ένας μανικιουρίστας, ο Δάκης (Θάνος Μπίρκος), και το δεξί χέρι και συνεργάτης του Τσατσάνη, ο Μιχαήλος (Μιχάλης Λεβεντογιάννης). Πέρα από όλους τους παραπάνω, θα βρεθούν μπλεγμένοι άθελα τους και η πάμπλουτη κολλητή φίλη της Αντιγόνης, Λουκία (Έλενα Μεγγρέλη) η καλόκαρδη αλλά άγαρμπη φίλη της Χρυσώς, Διαμάντω (Αμαλία Νίνου), ο κολλητός φίλος της Βιβής, Τάσος (Χρήστος Γαβριηλίδης) και ο πατέρας του Ορέστης (Νίκος Παπαδόπουλος).Μετά το σοκ της γνωριμίας τους, τα τρία αδέρφια έρχονται αντιμέτωπα με τον Μιχαήλο, ο οποίος εμφανίζεται απειλητικά το ίδιο βράδυ της κηδείας, ζητώντας το μερίδιό του από μία ληστεία που έκανε με τον πατέρα τους. Η λεία της ληστείας ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ! Κι ενώ είχαν συμφωνήσει με τον Τσατσάνη να μοιραστούνε τα χρήματα οι δυο τους, λίγο πριν πεθάνει ο Τσατσάνης τού αποκάλυψε ότι έδωσε όλα τα λεφτά σε ένα από τα τρία του παιδιά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Ποιος έχει τα 3 εκατομμύρια ευρώ;ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ (Ηλίας Βαλάσης)«Ένα όνομα, μια ιστορία». Από μικρός ρεμάλι, σκληρός, απότομος, φωνακλάς, επιβλητικός, νυχτόβιος και απατεώνας. Στα 20, συναντά την πρώτη μετέπειτα γυναίκα του, τη Σοφία, και γεννιέται ο Νίκος. Πέντε χρόνια αργότερα, ανοίγει σκυλάδικο στη Θήβα και εκεί γνωρίζει τη 18χρονη Χρυσώ, η οποία τον ερωτεύεται κεραυνοβόλα και γρήγορα μένει έγκυος στον Φώντα. Ο Τσατσάνης παρατάει τη Σοφία και τον Νίκο και μετακομίζει με τη Χρυσώ. Λίγα χρόνια αργότερα όμως, μία χορεύτρια μένει έγκυος στο τρίτο του παιδί, τη Βιβή. Η Βιβή γεννιέται και ο Τσατσάνης την παίρνει μαζί του στην Αθήνα, αφού επιτέλους καταφέρνει να τον χωρίσει η Χρυσώ. Όταν ο Τσατσάνης συλλαμβάνεται για εκβιασμούς,σε νυχτερινά μαγαζιά και παράνομη οπλοφορία, μένει στη φυλακή δύο χρόνια και εκεί γνωρίζει τον Μιχαήλο.ΜΙΧΑΗΛΟΣ/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΝΟΣ (Μιχάλης Λεβεντογιάννης)Γοητευτικός, στιβαρός και άγριος, είναι ο προσωπικός «βοηθός» του Τσατσάνη. Κι ενώ φαίνεται ικανός για τα χειρότερα, στην πραγματικότητα δεν αντέχει να φτάσει στα άκρα, γεγονός που εκνεύριζε πάντα πολύ τον Τσατσάνη. Οι δυο τους, απέκτησαν ένα περίεργο «οικογενειακό» δέσιμο μετά τη γνωριμία τους στη φυλακή. Ο ένας βρήκε ένα ιδιόμορφο πατρικό πρότυπο και ο άλλος επιτέλους έναν «γιο» που να του μοιάζει.ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ (Κωνσταντίνος Λιάρος)Το πρώτο παιδί του Τσατσάνη και το πιο «αδικημένο», αφού έζησε τον πατέρα του λιγότερο από όλους τους άλλους και έχασε τη μητέρα του πολύ μικρός. Γοητευτικός, στιλάτος, αριβίστας και φιλοχρήματος, προσπαθεί να καλύψει τα εσωτερικά κενά του με υλικά αγαθά. Είναι πωλητής αυτοκινήτων και από τον Τσατσάνη έχει κληρονομήσει την τάση στη λαμογιά.Γιατί να κρατήσει τα λεφτά; Γιατί τα λατρεύει και είναι η υψηλότερη αξία στη ζωή του. Θα έκανε τα πάντα για να γίνει (πραγματικά) πολύ πλούσιος.ΦΩΝΤΑΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ (Μιχάλης Μιχαλακίδης)Το δεύτερο παιδί του Τσατσάνη και η μεγαλύτερη απογοήτευσή του, αλλά ταυτόχρονα και η κρυφή αδυναμία του. Άριστος μαθητής, ευαίσθητος και φοβιτσιάρης. Δεν αντέχει το ψέμα και φρικάρει σε κάθε υποψία παρανομίας. Παντρεύτηκε, χώρισε και έχει κι έναν γιο. Τον βρίσκουμε να ζει στη Θήβα, μαζί με τη μητέρα του Χρυσώ, και να εργάζεται ως φιλόλογος.Γιατί να κρατήσει τα λεφτά; Για να εξασφαλίσει το μέλλον του παιδιού του, το οποίο υπεραγαπά και σκίζεται για να μην του λείψει κάτι, αλλά ποτέ δεν τα καταφέρνει.ΒΙΒΗ ΤΣΑΤΣΑΝΗ (Θεανώ Κλάδη)Το τρίτο παιδί του Τσατσάνη και εκείνο που του έμοιασε περισσότερο. Άφοβη, χοντρόπετση, τσαμπουκάς, αλλά συγχρόνως θηλυκή και σέξι. Δεν θέλει να δένεται με κανέναν, ούτε να αναπτύσσει αισθήματα. Έτσι, η ζωή την πήγε... όπου γης και πατρίς. Εργάζεται ως σερβιτόρα και barwoman σε νυχτερινό μαγαζί. Γιατί να κρατήσει τα λεφτά; Γιατί είναι ευκαιρία ζωής. Δεν θα χρειαστεί ποτέ να ξαναδουλέψει και ποιος την πιάνει μετά ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ (Κωνσταντίνα Μιχαήλ)Αδερφή της Σοφίας, της πρώτης γυναίκας του Τσατσάνη. Δεν έφτιαξε ποτέ τη ζωή της γιατί στην ουσία ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την ανατροφή του Νίκου απ’ όταν πέθανε η αδερφή της. Μισιούνται με τον Τσατσάνη από την πρώτη μέρα που γνωρίστηκαν. Πρώην Μις Ελλάς, κοκέτα, αλλά και τσαούσα. Έχει στιβαρή άποψη για τα πάντα και δεν μπορείς να την ξεγελάσεις εύκολα.ΧΡΥΣΩ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ (Φωτεινή Παπαχριστοπούλου)Άβγαλτη, χωρίς να έχει φύγει ποτέ απ’ το χωριό, γνώρισε τον Τσατσάνη στα 18 της. Τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα και έμεινε έγκυος στον Φώντα αμέσως. Μόλις κατάλαβε, όμως, με ποιον είχε μπλέξει, ξεκίνησε ο εφιάλτης. Είναι υπερπροστατευτική και κολλημένη με τον Φώντα, αφού πάντα ένιωθε ενδόμυχες τύψεις για τον πατέρα που διάλεξε για το παιδί της.ΜΑΓΔΑ ΝΤΟΥΠΗ (Νίκη Λάμη)Κομμώτρια, ερωμένη του Τσατσάνη και όχι μόνο… Αδίστακτη, κυνική και ικανή να κάνει οτιδήποτε για να πετύχει τον σκοπό της. Χρησιμοποιεί τους πάντες και τα πάντα προς όφελός της και το μόνοπου τη νοιάζει είναι η προσωπική της ικανοποίηση. Δεν πιστεύει στο καλό των ανθρώπων, θεωρεί ότι όλοι έχουν μυστικά πλάνα και κατά βάθος θέλουν το κακό σου, οπότε εκείνη απλά… τους προλαβαίνει.ΔΑΚΗΣ (Θάνος Μπίρκος)«Συνεργάτης» και μανικιουρίστας στο κομμωτήριο του Τσατσάνη. Ανακατώστρας, κουτσομπόλης, αντιπαθεί βαθιά τη Μάγδα και λατρεύει να βάζει λόγια σε όλες τις πελάτισσες, ώστε να κάνει το μαγαζί μπάχαλο.ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΡΟΥΣΤΑ (Αμαλία Νίνου)Φίλη της Χρυσώς απ’ το χωριό. Ατρόμητη, χωρίς κανένα φίλτρο και τακτ, τα λέει όλα χύμα και… όποιον πάρει ο Χάρος. Όλη της τη ζωή την έχει περάσει στα χωράφια και στα ζώα. Πίσω απ’ όλη τη σκληρότητα, όμως, κρύβει μια καρδιά χρυσάφι.ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ (Έλενα Μεγγρέλη)Φίλη της Αντιγόνης, για την ακρίβεια, κολλητή. Υπερπλούσια απ’ την οικογένειά της. Κληρονόμησε κι απ’ τον σύζυγό της μία τεράστια περιουσία και απλά… ζει στα πλούτη. Όταν έχασε τον άντρα της σιχάθηκε ολοκληρωτικά τους ανθρώπους γιατί πιστεύει ότι την προσεγγίζουν μόνο για τα χρήματά της.ΤΑΣΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Χρήστος Γαβριηλίδης)Κολλητός της Βιβής και «συνάδελφός» της στο μπαρ. Φοιτητής, εδώ και πολλά χρόνια, έχει άριστη σχέση με την τεχνολογία. Είναι τρομερός γκατζετάκιας και χάκερ και μπορεί να ανακαλύψει σε μερικά μόνο λεπτά τα πάντα για τον οποιονδήποτε.ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος)Ο μπαμπάς του Τάσου. Λατρεύει και υπεραγαπά τον γιο του, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι προσωπικές του επιλογές. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν πατέρας της Βιβής. Ένα ολόσωστο πατρικό πρότυπο με ένα μικρό... ελαττωματάκι: Είναι ασταθής και γυναικάς.«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 22:30 και κάθε Δευτέρα στον ΑΝΤ1.Δείτε το trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hlfBAkV8bBkΠηγή: tvnea.com