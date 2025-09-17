





Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA, με το πρώτο γύρισμα να έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Οι ήρωες της σειράς βρίσκονται πλέον σε νέα κεφάλαια της ζωής τους: ο Σάββας και η Λυδία στη Θεσσαλονίκη, η Αντωνία και ο Κωνσταντίνος στο πατρικό της οικογένειας στην Κηφισιά, ενώ η Χαρούλα και ο Βαγγέλης επιστρέφουν για να βρεθούν κοντά στη Λυδία.

Ο Βαγγέλης παραχωρεί την αλυσίδα κρεοπωλείων του στον Μιχάλη, ενώ η Μπέλα μετακομίζει στο πατρικό της.

Οι νέες ιστορίες υπόσχονται γέλιο, συγκίνηση και απρόβλεπτες καταστάσεις, διατηρώντας την αγαπημένη ατμόσφαιρα της σειράς.

Οι fans ανυπομονούν να δουν πώς οι χαρακτήρες θα εξελιχθούν και ποιες νέες περιπέτειες τους περιμένουν στην ανανεωμένη σεζόν του «Σόι σου».

Δείτε φωτογραφίες από το 1ο γύρισμα:







Πηγή: tvnea.com