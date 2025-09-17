2025-09-17 15:00:55
Φωτογραφία για Λάκης Λαζόπουλος: Νέα συμπαραγωγή με το Netflix με τη στήριξη του MEGA

 



Ο Λάκης Λαζόπουλος ετοιμάζει ένα νέο φιλόδοξο εγχείρημα, σε συνεργασία με τη δημοφιλή πλατφόρμα Netflix, έχοντας στο πλευρό του και τη στήριξη του MEGA. Το project, που βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, έχει ως σημείο αναφοράς τους Έλληνες του εξωτερικού και φιλοδοξεί να αναδείξει ιστορίες της ομογένειας σε διεθνές επίπεδο.

Προς το παρόν, οι εργασίες περιορίζονται σε επίπεδο προπαρασκευής, με τον εντοπισμό χώρων που θα φιλοξενήσουν τα γυρίσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αφήγημα που θα συνδέει την εμπειρία της ελληνικής διασποράς με τη σύγχρονη πραγματικότητα, δίνοντας φωνή σε ζητήματα που απασχολούν τις κοινότητες εκτός συνόρων.

Η παραγωγή φέρεται να έχει ενταχθεί και στο πλαίσιο επιδότησης από το ΕΚΚΟΜΕΔ, γεγονός που θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση των γυρισμάτων και θα διευκολύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας. Αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ακόμη μία σημαντική κίνηση στήριξης του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα.

Με την έγκριση του MEGA και την είσοδο του Netflix στη συμπαραγωγή, το νέο εγχείρημα του Λάκη Λαζόπουλου δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Η σύμπραξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο και να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες ανάμεσα σε εγχώρια μέσα και παγκόσμιες πλατφόρμες.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τετάρτη, 17/9/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 17/9/2025: Εργασίες ημέρας
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της- Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
Πρωινά ενημερωτικά: Alpha και MEGA μοιράζονται την πρωτιά, δύσκολες ώρες για ΑΝΤ1
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix
Νέες Κυκλοφορίες τον Σεπτέμβριο στο Netflix
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ - Πως συνεχίζεται η ιστορία;
Οι «Σέρρες» έρχονται ξανά, πιο εκρηκτικές και πιο αστείες από ποτέ - Πως συνεχίζεται η ιστορία;
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (16/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (16/9/2025)
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Αλλάζει ώρα το δελτίο του MEGA - Τι συμβαίνει;
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
Νέες Προσθήκες στο «Maestro»: Αυτοι αλλάζουν τις ισορροπίες στην 4η σεζόν
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.
Hellenic Train: Συνεχίζεται και αύριο η υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας- Καμίνια.