Ο Λάκης Λαζόπουλος ετοιμάζει ένα νέο φιλόδοξο εγχείρημα, σε συνεργασία με τη δημοφιλή πλατφόρμα Netflix, έχοντας στο πλευρό του και τη στήριξη του MEGA. Το project, που βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, έχει ως σημείο αναφοράς τους Έλληνες του εξωτερικού και φιλοδοξεί να αναδείξει ιστορίες της ομογένειας σε διεθνές επίπεδο.

Προς το παρόν, οι εργασίες περιορίζονται σε επίπεδο προπαρασκευής, με τον εντοπισμό χώρων που θα φιλοξενήσουν τα γυρίσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αφήγημα που θα συνδέει την εμπειρία της ελληνικής διασποράς με τη σύγχρονη πραγματικότητα, δίνοντας φωνή σε ζητήματα που απασχολούν τις κοινότητες εκτός συνόρων.

Η παραγωγή φέρεται να έχει ενταχθεί και στο πλαίσιο επιδότησης από το ΕΚΚΟΜΕΔ, γεγονός που θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση των γυρισμάτων και θα διευκολύνει την ανάπτυξη της συνεργασίας. Αν επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει ακόμη μία σημαντική κίνηση στήριξης του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα.

Με την έγκριση του MEGA και την είσοδο του Netflix στη συμπαραγωγή, το νέο εγχείρημα του Λάκη Λαζόπουλου δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Η σύμπραξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής δημιουργίας σε διεθνές επίπεδο και να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασίες ανάμεσα σε εγχώρια μέσα και παγκόσμιες πλατφόρμες.

Πηγή: tvnea.com