Αντώνης Κανάκης: Ανανέωσαν με τον ΑΝΤ1.. - Ποιες εκπομπές θα παίξουν και που;



Η συνεργασία του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας των «Ράδιο Αρβύλα» με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 ανανεώθηκε επίσημα, βάζοντας τέλος στις φήμες των τελευταίων εβδομάδων.

 Σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com, οι εκπομπές «Ράδιο Αρβύλα» και «Boomers» θα προβάλλονται από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 20:00.

Το «Βινύλιο» παραμένει με ερωτηματικό σχετικά με τη μορφή προβολής του, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα επιστρέψει σε καθημερινή βάση  στο Μακεδονία TV ή θα γίνει εβδομαδιαίο. 

Η πρεμιέρα όλων των εκπομπών αναμένεται αρχές Νοεμβρίου.



Πηγή: tvnea.com
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
«Το Σόι σου»: Δείτε φωτογραφίες από το πρώτο γύρισμα
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
Φώτης Μπρουμους : Κε Υπουργέ, πρέπει να προσέξουμε λίγο και το δυτικό μέρος του Νομού, το Ξηρόμερο.
