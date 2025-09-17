Γλώσσα: Με τη συμβολή της γραμματικής από το σπιράλ τετράδιό μας, του πίνακα της σελίδας 51 (Β.Μ.), των ασκήσεων στις σελίδες 52, 53 (Β.Μ.) και της προηγούμενης ανάρτησης, κάνουμε την εργασία 7α΄, με τις μετατροπές να γίνονται πάνω στο έτοιμο κείμενο στο μπλε πλαίσιο. Επίσης, στο τετράδιό μας, αντιγράφουμε (ή τυπώνουμε και κολλάμε) και συμπληρώνουμε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:Κάθε χρόνο η χώρα μας ……………………… (εξάγω – ενεστ.) ροδάκινα στο εξωτερικό, φέτος όμως ………………………… (εισάγω – αόρ.) λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.Πέρυσι ο δήμος μας ……………………… (διεξάγω – παρατ.) συνεχώς μαθητικούς αθλητικούς αγώνες ανάμεσα στα σχολεία του.Το σχολείο μας την περασμένη χρονιά ……………………………………… (προάγω-υπερσυντ.) όλους τους μαθητές του.Φέτος, απ’ ό,τι υπολογίζεται, ο θεσσαλικός κάμπος ………………………………… (παράγω – συν. μέλ.) πολλούς τόνους σιτηρών.Φέτος, απ’ ό,τι υπολογίζεται, ο θεσσαλικός κάμπος ………………………………… (παράγω – συν. μέλ.) πολλούς τόνους σιτηρών.Ο πατέρας μου …………………… (προάγομαι – αόρ.) σε προσωπάρχης.Στις ειδήσεις άκουσα πως ένας επιχειρηματίας …………………………………………….. (απάγομαι – παρακ.) και ζητήθηκαν λύτρα για την απελευθέρωσή του.Ανέκαθεν …………………………………… (διερωτώμαι – παρατ.) πώς προλαβαίνει η μητέρα μου όλες τις δουλειές.Πολλοί πρόσφυγες έχουν καταφύγει στην Ευρώπη επειδή στη χώρα τους ………………………………… (στερούμαι – παρατ.) τα απαραίτητα.Καθημερινά ………………………………… (αναρτώμαι – ενεστ.) ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου σχετικά με τη σχολική ζωή.Ο οδηγός της μοτοσικλέτας παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, το οποίο …………………………….. (κινούμαι – παρατ.) στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.Σχολική ζωή: Για την Πέμπτη, 18/9, θα έχουμε:ΔεξιότητεςΜαθηματικάΠληροφορικήΦυσικήΓεωγραφίαΣυνέλευσηΙστορία: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε προσεκτικά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση" κι έπειτα συμπληρώνουμε τις εργασίες 2 και 3, στη σελίδα 6 του Τ.Ε..Φυσική: Το ΦΕ1 "Η αναπνοή" της ενότητας "Αναπνευστικό σύστημα" θα ολοκληρωθεί αύριο, οπότε τα βιβλία μας έμειναν στην τάξη. Ωστόσο, μπορούμε να ξαναθυμηθούμε όλα όσα συζητήσαμε σήμερα, με ένα απλό "Κλικ στη μάθηση" εδώ

klikstimathisi