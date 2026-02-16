2026-02-16 14:14:47

Η αγαπημένη κωμωδία του Alpha είχε ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα βήματα για το πολυαναμενόμενο comeback της, εξασφαλίζοντας μάλιστα και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Η συμμετοχή των βασικών πρωταγωνιστών ήταν εξασφαλισμένη, με τη Μυρτώ Αλικάκη, τη Φαίδρα Δρούκα, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο και την Ελένη Ανουσάκη στον ρόλο της θείας Καραμέλας να βρίσκονται στο «κλειδωμένο» καστ.



Ωστόσο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των γυρισμάτων, το σχέδιο «πάγωσε». Τα γυρίσματα, που επρόκειτο να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου, αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας, καθώς ο Alpha δεν έχει ακόμα καταλήξει στον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν και επανεξετάζει το σύνολο των σειρών που θα καλύψουν την prime time ζώνη.



Πηγή: Reallife



Πηγή: tvnea.com



