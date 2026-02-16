2026-02-16 14:14:47
Φωτογραφία για Παγώνει το reunion της σειράς του ALPHA...
Η αγαπημένη κωμωδία του Alpha είχε ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα βήματα για το πολυαναμενόμενο comeback της, εξασφαλίζοντας μάλιστα και επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Η συμμετοχή των βασικών πρωταγωνιστών ήταν εξασφαλισμένη, με τη Μυρτώ Αλικάκη, τη Φαίδρα Δρούκα, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο και την Ελένη Ανουσάκη στον ρόλο της θείας Καραμέλας να βρίσκονται στο «κλειδωμένο» καστ.

Ωστόσο, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη των γυρισμάτων, το σχέδιο «πάγωσε». Τα γυρίσματα, που επρόκειτο να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου, αναβλήθηκαν μέχρι νεωτέρας, καθώς ο Alpha δεν έχει ακόμα καταλήξει στον προγραμματισμό της επόμενης σεζόν και επανεξετάζει το σύνολο των σειρών που θα καλύψουν την prime time ζώνη.

Πηγή: Reallife

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρόσκληση – γνωστοποίηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε έντεκα (11) θέσεις του Δήμου Ξηρομέρου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρόσκληση – γνωστοποίηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε έντεκα (11) θέσεις του Δήμου Ξηρομέρου.
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Εύχομαι και ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει τον διαγωνισμό τον Μάιο στην Αυστρία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Εύχομαι και ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει τον διαγωνισμό τον Μάιο στην Αυστρία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το σόι σου - Παύλος Ορκόπουλος: Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία της σειράς
Το σόι σου - Παύλος Ορκόπουλος: Εγώ ήμουν σίγουρος για την επιτυχία της σειράς
Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για Alpha – Χαμηλή επίδοση για ΑΝΤ1
Δελτία Ειδήσεων: Πρωτιά για Alpha – Χαμηλή επίδοση για ΑΝΤ1
«Να μ’ αγαπάς»: Τίτλοι τέλους στο φινάλε της σεζόν για τη σειρά του ALPHA
«Να μ’ αγαπάς»: Τίτλοι τέλους στο φινάλε της σεζόν για τη σειρά του ALPHA
Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου»: Θερμή υποδοχή του κοινού στην avant-premiere της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ
Οι Κυρίες του Ρεμπέτικου»: Θερμή υποδοχή του κοινού στην avant-premiere της νέας σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ
Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha: «Μου είπαν “αυτά είναι τα λεφτά”, τους είπα “εντάξει”, δεν διαπραγματεύτηκα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha: «Μου είπαν “αυτά είναι τα λεφτά”, τους είπα “εντάξει”, δεν διαπραγματεύτηκα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τεχνητά φυτά και λουλούδια: Προσθέτουν αισθητική αξία στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων;
Τεχνητά φυτά και λουλούδια: Προσθέτουν αισθητική αξία στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων;
Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση του Duphalac απο την Galenica
Ενημέρωση για τη συνταγογράφηση του Duphalac απο την Galenica
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Οι Φίλοι Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους
Πρωινή ψυχαγωγία: Απόλυτη κυριαρχία Μάνεση – Διψήφιο μόνο το «Χαμογέλα και Πάλι!»...
Πρωινή ψυχαγωγία: Απόλυτη κυριαρχία Μάνεση – Διψήφιο μόνο το «Χαμογέλα και Πάλι!»...
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»
Μεσημεριανή & Απογευματινή Ζώνη: Πρώτο το «Καλύτερα δε γίνεται!» – Σταθερά ψηλά ο «Τροχός»