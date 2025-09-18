Παρά την έντονη διαφημιστική καμπάνια, με συνεχή trailers των νέων σειρών της κατά τη διάρκεια του Eurobasket, η ΕΡΤ1 δεν κατάφερε για ακόμη μια φορά να πείσει το τηλεοπτικό κοινό. Το prime time της Τετάρτης επιβεβαίωσε την εικόνα χαμηλής απήχησης, αποδεικνύοντας ότι οι προσδοκίες για ισχυρή ανταγωνιστική παρουσία παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Η πολυδιαφημισμένη «Ηλέκτρα» περιορίστηκε σε 2,6%, το «Παιδί» κινήθηκε ελαφρώς καλύτερα με 4,5%, ενώ η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» έκλεισε στο 4,1%. Τα ποσοστά αυτά, τη στιγμή που οι επαναλήψεις στον Alpha με το «Σόι» συγκέντρωσαν 16,3% και 13,4% αντίστοιχα, καταδεικνύουν πως η κρατική τηλεόραση αδυνατεί να ανταγωνιστεί ακόμη και προγράμματα που έχουν προβληθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, μέρος του ποδόσφαιρου Ολυμπιακού – Πάφος που μεταδόθηκε ένα μέρος και στην prime time ζώνη άγγιξε νούμερα έως και 31,1%, δείχνοντας ξεκάθαρα πού στράφηκε η προτίμηση του κοινού.

Ίσως τελικά η λύση να μην κρύβεται σε διαφημιστικά spots, αλλά σε παραγωγές με πραγματική δυναμική και σενάρια που μπορούν να συγκινήσουν το κοινό και να σταθούν απέναντι στον ανταγωνισμό...

Πηγή: tvnea.com