2025-09-18 10:47:02
Φωτογραφία για Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε

Παρά την έντονη διαφημιστική καμπάνια, με συνεχή trailers των νέων σειρών της κατά τη διάρκεια του Eurobasket, η ΕΡΤ1 δεν κατάφερε για ακόμη μια φορά να πείσει το τηλεοπτικό κοινό. Το prime time της Τετάρτης επιβεβαίωσε την εικόνα χαμηλής απήχησης, αποδεικνύοντας ότι οι προσδοκίες για ισχυρή ανταγωνιστική παρουσία παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Η πολυδιαφημισμένη «Ηλέκτρα» περιορίστηκε σε 2,6%, το «Παιδί» κινήθηκε ελαφρώς καλύτερα με 4,5%, ενώ η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» έκλεισε στο 4,1%. Τα ποσοστά αυτά, τη στιγμή που οι επαναλήψεις στον Alpha με το «Σόι» συγκέντρωσαν 16,3% και 13,4% αντίστοιχα, καταδεικνύουν πως η κρατική τηλεόραση αδυνατεί να ανταγωνιστεί ακόμη και προγράμματα που έχουν προβληθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, μέρος του ποδόσφαιρου Ολυμπιακού – Πάφος που μεταδόθηκε ένα μέρος και στην prime time ζώνη άγγιξε νούμερα έως και 31,1%, δείχνοντας ξεκάθαρα πού στράφηκε η προτίμηση του κοινού.

Ίσως τελικά η λύση να μην κρύβεται σε διαφημιστικά spots, αλλά σε παραγωγές με πραγματική δυναμική και σενάρια που μπορούν να συγκινήσουν το κοινό και να σταθούν απέναντι στον ανταγωνισμό...



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο - Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Η Ελλάδα ψηφίζει» επιστρέφει ανανεωμένο τον Οκτώβριο - Οι αιτήσεις συμμετοχής άνοιξαν...
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Σταθερά πρώτο το Live News, χαμηλές πτήσεις για ΣΚΑΪ και OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ»: Από το ERTFLIX στην ΕΡΤ1
«ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ»: Από το ERTFLIX στην ΕΡΤ1
Πρεμιέρες στη μεσημεριανή ζώνη: Πέτρος Κουσουλός vs Ζήνα Κουτσελίνη - Ποιος βγήκε νικητής;
Πρεμιέρες στη μεσημεριανή ζώνη: Πέτρος Κουσουλός vs Ζήνα Κουτσελίνη - Ποιος βγήκε νικητής;
«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
Γιώργος Λιανός: Οι δυσκολίες των γυρισμάτων, το μέλλον του Survivor και οι αιχμές για την τηλεθέαση
Γιώργος Λιανός: Οι δυσκολίες των γυρισμάτων, το μέλλον του Survivor και οι αιχμές για την τηλεθέαση
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΔΥ: Στους 7 ανήλθαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
ΕΟΔΥ: Στους 7 ανήλθαν οι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε φωτογραφικό υλικό από τοPRESS EVENT της νέας κωμικής σειράς
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Δείτε φωτογραφικό υλικό από τοPRESS EVENT της νέας κωμικής σειράς
Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών συνεχίζεται – Ποιοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό
Η μάχη των πρωινών ενημερωτικών συνεχίζεται – Ποιοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/9/2025)
Η Κατερίνα Καινούργιου κυρίαρχη στα πρωινά – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης
Η Κατερίνα Καινούργιου κυρίαρχη στα πρωινά – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης