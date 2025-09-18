Η απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης συνεχίζει να έχει έντονο ανταγωνισμό, με τα νούμερα τηλεθέασης να δείχνουν ξεκάθαρα ποιοι καταφέρνουν να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στον Alpha διατηρεί τη θέση του στην κορυφή, σημειώνοντας 13,8%, ποσοστό που το κατατάσσει σταθερά ως την πιο δυνατή επιλογή της ζώνης.

Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Το ’χουμε» περιορίστηκε στο 3,9%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» κινήθηκαν ακόμη χαμηλότερα, με 3,5%.

Στην ΕΡΤ1, το «Στούντιο 4» έδειξε αντοχές, συγκεντρώνοντας 7,6%, ποσοστό που ξεχωρίζει για το δημόσιο κανάλι.

Αντίθετα, η νέα εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, Power Talk, δεν κατάφερε να «απογειωθεί», μένοντας στο 3%.

Η απογευματινή μάχη παραμένει έντονη, με τον Ευαγγελάτο να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την τηλεθέασή τους και να κερδίσουν μερίδιο από την πίτα.







*Νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/9/2025)

